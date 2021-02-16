Благословенная Вангой ее болгарская ученица Ваня Станева составила предсказание для Украины во внутренней и международной политике.

Ясновидящая Ваня проживает в Лондоне. Она помогает людям в решении важных вопросов и практикует исцеление.

— У меня есть много успешных случаев, когда я помогала людям преодолевать проблемы со здоровьем, и это делает меня целительницей. Одним из крупнейших достижений для меня в этой сфере стало излечение моего отца от болезни Паркинсона, — рассказала Станева.

Ваня Станева предсказала пандемию коронавируса за год до ее начала. Однако ей никто не верил даже из близкого окружения.

— Я видела, что все люди будут изолированы друг от друга, мир не будет таким каким, как прежде, — сказала Ваня.

Также ясновидящая предсказывала второй срок правления для 45-го президента США Дональда Трампа, но это предсказание не сбылось.

— Байден не будет долго править. Два года, не больше. Затем его заменит женщина. Сейчас США упадут в рейтингах, но после правления женщины страна снова станет очень успешной и процветающей, — сделала прогноз для США Станева.

Для Украины прогнозы Вани очень оптимистичные.

По словам провидицы, Украина в скором времени восстановит мир, и после затяжных испытаний, через 5-7 лет Крым вновь станет территорией Украины.

— Будет очень тяжело, еще многое предстоит пройти вашей стране, но через 5-7 лет Крым вновь станет частью Украины. Россия примирится, но не скоро, — предсказывает Ваня.

Также ясновидящая сказала, что шестой президент Украины Владимир Зеленский останется на второй срок правления.

— Он пойдет на второй срок. Ему сложно, он устраняет проблемы, оставленные предыдущей властью, — заявила ясновидящая Станева.

Что предсказала провидица Ванга

Узнать свое будущее у болгарской ясновидицы Ванги стремились генсеки, министры и известные политики.

Тет-а-тет с советским генсеком ЦК КПСС Брежневым Леонидом Ильичом длился всего несколько минут. На дольше приехал пресс-секретарь первого президента РФ Ельцина Сергей Медведев.

Но чаще всего Вангу посещали болгарские лидеры. В доме провидицы до сих пор стоит невероятно дорогой голубой мебельный гарнитур. Это подарок дочери генсека болгарской компартии.

Дар предсказания ограничивал свободу провидицы. У Ванги была выключена зарубежная телефонная связь. Однажды она захотела поехать в Москву, но ее туда не пустили.

Оказывается, Ванга не раз говорила и об Украине и ее будущем. Во всяком случае так утверждает ее ученица Ваня Станева, которая живет сейчас в Лондоне.

Она помнит свою первую встречу с провидицей до мелочей.

Ванга еще в период перестройки предсказывала распад советской империи и независимость республик.

Ученица Ванги озвучила прогноз для нашей страны на ближайшие годы: прежде всего это экономический прорыв и завершение войны на Донбассе.