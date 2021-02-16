Сальма Хайек о съемках секс-сцены с Антонио Бандерасом

Популярная американская актриса Сальма Хайек рассказала о том, как проходили съемки пикантных сцен с Антонио Бандерасом в фильме Отчаянный.

Боевик Отчаянный вышел в 1995 году и стал первой голливудской работой молодой актрисы. Сейчас 54-летняя звезда вспоминает с улыбкой, как проходили съемки секс-сцены с Антонио Бандерасом, однако тогда ей было совсем не до смеха.

Сальма призналась, что изначально интимной сцены не было в сценарии, однако позже режиссер внес коррективы. Актриса была молода и психологически не готова раздеваться на камеру.

— Когда мы собрались приступать, я просто начала рыдать. Я говорила, что не смогу это сделать, — вспоминает Хайек.

Она подчеркнула, что Антонио Бандерас был к ней снисходителен и вел себя как настоящий джентльмен, однако его раскрепощенность пугала ее еще больше.

— Он был слишком раскрепощенным. Меня это пугало, а для него это было сущим пустяком. Я начала плакать, после чего он сказал, что чувствует себя ужасно. Мне было так стыдно, — рассказала Сальма.

Больше всего актриса боялась реакции своих родных, в особенности отца и брата. Она не знала, увидят ли они эту сцену и будут ли дразнить ее.

— Когда я не могла снять полотенце, меня начинали смешить. Я опускала его на две секунды и опять начинала плакать. Но мы справились. Когда ты вживаешься в роль, ты можешь это сделать. Однако я все равно продолжала думать о реакции папы и брата. С парнями же все иначе. Их отцы в подобных ситуациях, вероятнее всего, скажут — да, это мой сын, — поделилась Сальма.

Кира Найтли и эротические сцены

Известная актриса Кира Найтли заявила, что не будет сниматься в эротических сценах в фильмах, если режиссером будет выступать мужчина.

По словам Найтли, если фильм сосредоточен на жизненном опыте женщины, в частности речь идет о беременности, то она хотела бы сотрудничать с женщиной-режиссером.

Она добавила, что темы материнства, беременности и изменений, которые переживает тело в этот период, было бы уместнее исследовать с женщиной.

В то же время актриса сказала, что понимает важность обнаженных сцен в определенных фильмах.

Источник: Armchair Expert

Фото: Salma Hayek