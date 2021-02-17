Компания Disney представила первый трейлер фильма Круэлла с Эммой Стоун в образе культовой злодейки Круэллы Де Виль.

Круэлла — это криминальная комедия режиссера Крейга Гиллеспи, приквел к фильму 101 далматинец.

Сюжет посвящен легендарной воровке Круэлле Де Виль и ее нездоровому интересу к долмантинцам. События будут разворачиваться в Лондоне в 1970-е годы.

Кроме Эммы Стоун в картине также снялись Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичэм, Марк Стронг и другие.

Фильм выйдет в прокат 27 мая 2021 года, хотя релиз был назначен на 23 декабря 2020 года. Причиной переноса стали вынужденные дополнительные съемки.

DOTA: Кровь дракона

Компания Netflix презентует мультсериал DOTA: Кровь дракона, снятый в стиле аниме 25 марта 2021 года.

Всего новая работа от Netflix будет насчитывать восемь серий. Сюжет посвящен судьбе Рыцаря-дракона Дэвиона. По пути воин встречает благородную Принцессу Луны Мирану и оказывается вовлеченным в события, масштаб которых он не мог даже представить.

Над созданием мультсериала трудятся компании Netflix, Valve и корейская Studio MIR.