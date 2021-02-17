Украинская группа Go-A специально для Евровидения-2021 представит новую версию песни Шум и клип. Работать над созданием конкурсного ролика будет клипмейкер Максим Тужилин.

Согласно правилам Евровидения-2021, конкурсная песня и клип должны длиться не более трех минут. Поэтому группе Go-A придется изменить свой трек.

Национальная общественная телерадиокомпания объявила победителя художественного конкурса на создание клипа для конкурсной песни Шум группы Go-A. Победу одержал Максим Тужилин, который разработал лучшую идею музыкального видео.

— На художественный конкурс подали всего десять заявок, шесть из них предложили свои идеи для музыкального видео различных жанров — от театрализованного действа до компьютерной графики, — сообщает пресс-служба Общественного.

Максим Тужилин уже сотрудничал с Общественным вещателем. Он вместе с директором департамента маркетинга и рекламы НСТУ Сергеем Кривошеей снимал клип на песню Відкривай представителя Украины на детском песенном конкурсе Евровидение-2020 Александра Балабанова.

Конкурсную версию песни Шум и новый видеоклип представителя Украины на Евровидении-2021 должны презентовать в начале марта.

Группа Go-A едет на Евровидение-2021 с песней Шум

Электро-фолк группа Go-A на Евровидении-2021 будет представлять Украину с песней Шум.

В основу песни Шум положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Накануне группа представила фрагменты трех новых песен — Церковка Рано и Шум, которые экспертное жюри прослушало онлайн и выбрало лучшую.

Фото: Максим Тужилин