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Євгенія Шапоренко |

Кровь дракона: Netflix анонсировал аниме по мотивам DOTA

Компания Netflix 25 марта 2021 года презентует мультсериал DOTA: Кровь дракона, снятый в стиле аниме.

Кровь дракона: Netflix анонсировал аниме по мотивам DOTA

Всего новая работа от Netflix будет насчитывать восемь серий. Сюжет посвящен судьбе Рыцаря-дракона Дэвиона. По пути воин встречает благородную Принцессу Луны Мирану и оказывается вовлеченным в события, масштаб которых он не мог даже представить.

Над созданием мультсериала  трудятся компании Netflix, Valve и корейская Studio MIR.

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Трейлер DOTA: Кровь дракона:

Netflix показал сериал Судьба: Сага Винкс

Стирминговый сервис Netflix презентовал первый сезон сериала Клуб Винкс, который является адаптацией одноименного мультсериала. Интересно, что сериал вышел под рейтингом 18+.

На Rotten Tomatoes критики сериал оценили посредственно. На IMDb его рейтинг составляет всего 6,7 баллов.

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