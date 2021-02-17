Компания Netflix 25 марта 2021 года презентует мультсериал DOTA: Кровь дракона, снятый в стиле аниме.

Всего новая работа от Netflix будет насчитывать восемь серий. Сюжет посвящен судьбе Рыцаря-дракона Дэвиона. По пути воин встречает благородную Принцессу Луны Мирану и оказывается вовлеченным в события, масштаб которых он не мог даже представить.

Над созданием мультсериала трудятся компании Netflix, Valve и корейская Studio MIR.

Трейлер DOTA: Кровь дракона:

Netflix показал сериал Судьба: Сага Винкс