Компания Netflix 25 марта 2021 года презентует мультсериал DOTA: Кровь дракона, снятый в стиле аниме.
Всего новая работа от Netflix будет насчитывать восемь серий. Сюжет посвящен судьбе Рыцаря-дракона Дэвиона. По пути воин встречает благородную Принцессу Луны Мирану и оказывается вовлеченным в события, масштаб которых он не мог даже представить.
Над созданием мультсериала трудятся компании Netflix, Valve и корейская Studio MIR.
Трейлер DOTA: Кровь дракона:
Netflix показал сериал Судьба: Сага Винкс
Стирминговый сервис Netflix презентовал первый сезон сериала Клуб Винкс, который является адаптацией одноименного мультсериала. Интересно, что сериал вышел под рейтингом 18+.
На Rotten Tomatoes критики сериал оценили посредственно. На IMDb его рейтинг составляет всего 6,7 баллов.