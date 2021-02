Может сыграть Джонни Депп: Тим Бертон снимет сериал по Семейке Аддамсов

Тим Бертон снимет для американской компании Netflix сериал по Семейке Аддамс. По слухам, роль папы Гомеса может получить Джонни Депп.

В сериале расскажут о Уэнздей Аддамс, которая будет учиться в академии Nevermore. Она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и предотвратить чудовищную серию убийств.

В шоу будет восемь часовых эпизодов, шоураннерами сериала выступят создатели Тайн Смолвиля Альфред Гоу и Майлс Миллер.

Для режиссера Тима Бертона это будет первым опытом работы для стримингового сервиса. Про дату выхода сериала пока ничего не известно.

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645

— NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021