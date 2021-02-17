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Юлія Захарченко |

Может сыграть Джонни Депп: Тим Бертон снимет сериал по Семейке Аддамсов

Тим Бертон снимет для американской компании Netflix сериал по Семейке Аддамс. По слухам, роль папы Гомеса может получить Джонни Депп.

джоні депп

В сериале расскажут о Уэнздей Аддамс, которая будет учиться в академии Nevermore. Она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и предотвратить чудовищную серию убийств.

В шоу будет восемь часовых эпизодов, шоураннерами сериала выступят создатели Тайн Смолвиля Альфред Гоу и Майлс Миллер.

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Для режиссера Тима Бертона это будет первым опытом работы для стримингового сервиса. Про дату выхода сериала пока ничего не известно.

Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом

Из американского отделения платформы Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом. Киноленты с актером на стриминговом сервисе можно посмотреть только за пределами США.

Большинство подписчиков сервиса убеждены, что это событие связано с судебным делом по поводу конфликта Джонни Деппа и Эмбер Херт. Ранее бывшая жена актера публично обвинила его в домашнем насилии.

Фото: Depositphotos

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