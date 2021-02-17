Американская светская дива Пэрис Хилтон выходит замуж за бизнесмена Картера Реума.

Помолвка пары состоялась 13 февраля 2021 года. Этот трогательный момент влюбленные запечатлели на фотосессии.

Брак для Хилтон станет первым, хотя в роли невесты ей бывать уже приходилось. Однако до свадьбы дело так и не доходило. Вероятно, что на этот раз все будет совсем иначе.

17 февраля 2021 года Пэрис отмечает свое 40-летие. В своем Instagram звезда поделилась видеороликом с помолвки.

— Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала да и это навсегда. Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь,— написала Пэрис в своем посте.

Своей невесте 39-летний Реум подарил кольцо с бриллиантом, разработанное Жаном Дуссе, правнуком легендарного Луи Картье.

В этот знаменательный момент Хилтон была в белом платье Retrofete и диадеме Loschy, в то время как ее жених был одет в белый костюм и кеды.

По словам инсайдера, Хилтон очень счастлива и сделала правильный выбор.

— Пэрис так взволнована, а ее друзья и семья просто в восторге и рады за нее. Картер — отличный парень, и после всего, через что она прошла, любовь, которую он привнес в ее жизнь — это то, чего она заслуживает. Она уверена, что он тот самый, — поделился инсайдер.

Радостный момент с парой разделили сестра Пэрис Ники и брат Картера Кортни, которые отправились в путешествие на частный остров вместе с ними.

Пэрис и Картер вместе чуть больше года, хотя знакомы уже много лет.

Они особенно сблизились на карантине. Пэрис отмечает, что благодаря пандемии она многое переосмыслила.

— Как человек, который постоянно путешествовал, я получила шанс остаться дома и переосмыслить то, что было для меня важно. Мои отношения и время, проведенное с Картером, были для меня подарком, — сказала она.

Материнство Перис Хилтон

Еще до помолвки с бойфрендом Пэрис Хилтон решилась на другой важный шаг в своей жизни — она начала процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Звезда мечтает о детях, и именно с Реумом она поняла, что наконец готова стать матерью.

Пэрис решила сделать ЭКО потому, что она мечтает о близнецах: мальчике и девочке.

Фото: Пэрис Хилтон