Российского актера Михаила Боярского, которого недавно госпитализировали с подозрением на пневмонию, выписали из больницы.

Этой информацией поделился сын артиста Сергей Боярский на своей странице в Instagram.

— Дорогие друзья, Михаила Сергеевича уже выписали с больницы и он едет домой. Его здоровью и жизни ничего не угрожает. Чувствует себя прекрасно, — сказал Боярский младший.

Также он подчеркнул, что уже завтра, 18 февраля, его отец будет играть на сцене театра в вечернем спектакле.

Сергей поблагодарил всех за неравнодушие и добрые пожелания.

Михаила Боярского госпитализировали

16 февраля стало известно, что Михаила Боярского госпитализировали в больницу в Петербурге.

Об этом сообщила супруга артиста Лариса Луппиан. Она рассказала, что у Михаила была высокая температура, однако они не знают, что с ним.

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что у Боярского подозревают пневмонию, но экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус.

Известно, что актер прививался от коронавируса российской вакциной Спутник V.

Фото: Михаил Боярский