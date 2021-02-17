Дмитрий Гордон рассказал о пародиях на себя и отношении к ЛГБТ

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о том, как относится к пародиям на себя, делал ли он пластические операции и какое у него отношение к ЛГБТ-сообществу.

Дмитрий Гордон — обсуждаемый журналист, многие фразы которого набирают популярности и не оставляют публику равнодушной.

Он часто создает почву для того, чтобы его обсуждали, снимали пародии или делали мемы. Однако признается, что происходит это не специально.

В интервью Потапу и Позитиву Дмитрий рассказал, что снятые на него пародии его не обижают, а наоборот очень нравятся.

— Мне очень нравятся шутки, связанные со мной. Я люблю пародии, которые остроумны. Да и вообще все, где меня упоминают, даже хейт, — сказал журналист.

Гордон поделился, что отвечает на те комментарии в Instagram, которые его цепляют, и обычно делает это в шуточной форме.

Дмитрий искренне смеется над собой и рад, когда над ним смеются другие. Он считает, что нет ничего выше самоиронии.

Журналист считает, что счастье — это отсутствие несчастья и моменты, которые приносят удовольствие.

Многие также замечают, что внешность Дмитрия не меняется на протяжении долгих лет, но не понимают, как ему удается оставаться прежним.

— Я никогда не делал пластических операций и у меня есть синяки под глазами. Друзья говорят, что с ними нужно что-то делать, но мне не хочется. Когда человек занимается любимым делом, он не стареет, ни внутри, ни снаружи, — признался Гордон.

Не обошлось и без вопроса о взгляде на ЛГБТ- сообщества. Дмитрий подчеркнул, что не любит пропаганду и гей-парады.

— Я с большим уважением отношусь к геям, у меня их много среди друзей. Для меня не имеет значения, кто он — гей или натурал, но я против пропаганды — это единственное, что меня смущает. Мы же, люди традиционной ориентации, не выходим на парады, — сказал журналист.

Гордон сделал заявление у Дудя

В феврале 2019 года Дмитрий Гордон дал развернутое интервью Юрию Дудю в его программе вДудь. В котором он заявил, что украинцы и россияне — обречены на дружбу, но лишь тогда, когда страна-агрессор попросит прощения.

Также Гордон рассказал, что последний раз посещал Россию в январе 2014 года ради интервью и отказался туда возвращаться после аннексии Крыма.

Фото: Дмитрий Гордон