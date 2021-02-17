Популярная украинская певица Настя Каменских запустила благотворительный аукцион своих вещей.

На своей странице в Instagram звезда объявила, что собрала дорогую ее сердцу одежду, обувь и аксессуары, в которых проживала важные моменты жизни. Теперь обладателями этих вещей может стать каждый желающий, а полученные средства пойдут на помощь онкобольным детям.

— Любой из вас, кто сделал символический взнос в размере 50 грн, сможет стать обладателем одной или нескольких моих вещей. Тем самым помочь невероятно сильным детям, которые ведут борьбу со страшным врагом — раком, — написала Каменских.

Настя подчеркнула, что некоторые вещи будут разыграны в формате аукциона, а некоторые — рандомно.

На своем втором аккаунте в Instagram звезда на протяжении недели будет размещать новые вещи.

— Помните, что каждый из нас своей добротой может изменить мир к лучшему, а делая добро вместе, мы способны сотворить настоящее чудо, — сказала певица.

Так, например, стартовая цена шубы исполнительницы — 1 тыс. грн, ботинок — 800 грн, платья — 100 грн.

Каменских презентовала новый клип

В конце января Настя Каменских представила клип на песню Почуття. Видеоролик на данный трек для артистки особенный. Его премьеры ждал ее покойный отец, о смерти которого звезда сообщила 25 января.

В песне и представленном видеоряде рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. В клипе вместе с Каменских снялась ее мама.