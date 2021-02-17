Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук признался, что текст их новой песни Без тебе мене нема написал искусственный интеллект.

Накануне Дня святого Валентина группа презентовала композицию Без тебе мене нема. Это романтическая песня посвящена чувствам ко второй половинке.

На своей странице в Twitter артист удивил поклонников неожиданным признанием.

— Теперь, когда все уже услышали песню #БезТебеМенеНема раскрою вам тайну. Песня написана искусственным интеллектом. Программа послушала все песни ОЕ, и написала свою… Ну местами похоже получилось, — поделился певец.

Тепер, коли всі вже почули пісню #БезТебеМенеНема розкрию вам таємницю. Пісня написана штучним інтелектом. Програма послухала всі пісні ОЕ, і написала свою… ну місцями подібно вийшло) — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) February 16, 2021

Премьера клипа Без тебе мене нема

Популярная украинская группа Океан Ельзы презентовала клип на песню Без тебе мене нема 12 февраля.

Ролик сделан в мультипликационном стиле. Главным мотивом в создании анимации стали изображения котиков, которые общаются в сети, занимаются творчеством и наслаждаются жизнью.

Поклонники группы отметили, что новая песня Без тебе мене нема созвучна с песней ОЭ Там, де нас нема — одной из самых культовых композиций Святослава Вакарчука.