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Валентина Чорна |

Святослав Вакарчук раскрыл тайну новой песни Океан Эльзы

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук признался, что текст их новой песни Без тебе мене нема написал искусственный интеллект.

Святослав Вакарчук раскрыл тайну новой песни Океан Эльзы

Накануне Дня святого Валентина группа презентовала композицию Без тебе мене нема. Это романтическая песня посвящена чувствам ко второй половинке.

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На своей странице в Twitter артист удивил поклонников неожиданным признанием.

— Теперь, когда все уже услышали песню #БезТебеМенеНема раскрою вам тайну. Песня написана искусственным интеллектом. Программа послушала все песни ОЕ, и написала свою… Ну местами похоже получилось, — поделился певец.

Премьера клипа Без тебе мене нема

Популярная украинская группа Океан Ельзы презентовала клип на песню Без тебе мене нема 12 февраля.

Ролик сделан в мультипликационном стиле. Главным мотивом в создании анимации стали изображения котиков, которые общаются в сети, занимаются творчеством и наслаждаются жизнью.

Поклонники группы отметили, что новая песня Без тебе мене нема созвучна с песней ОЭ Там, де нас нема — одной из самых культовых композиций Святослава Вакарчука.

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