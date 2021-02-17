Украинская певица Слава Каминская поделилась редким снимком со своей мамой Тамарой Кузнецовой.

На своей странице в Instagram участница женской поп-группы НеАнгелы опубликовала снимок, на котором предстала со своей мамой и детьми — пятилетней дочерью Лаурой и шестилетним сыном Леонардо.

Вместе они провели день в одном из киевских ТРЦ.

Поклонники звезды пришли в восторг от внешнего вида мамы Каминской и завалили женщину комплиментами.

— Мама? Я думала — сестра. Вы очень похожи, Тамара Ивановна покорила аудиторию, — пишут подписчики исполнительницы.

Слава Каминская в образе невесты

Фотосессия Славы Каминской в свадебном наряде проходила на улицах Киева в -15.

Исполнительница позировала в платье с длинным рукавом, блестящим шлейфом и откровенным декольте.

Волосы звезда собрала в низкий пучок и украсила прическу обручем с жемчужинами. Образ Каминская довершила ярким макияжем.

Поклонники Славы сравнили ее со Снежной Королевой и забросали комплиментами.

Фото: Слава Каминская