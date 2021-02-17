Украинская певица Слава Каминская поделилась редким снимком со своей мамой Тамарой Кузнецовой.
На своей странице в Instagram участница женской поп-группы НеАнгелы опубликовала снимок, на котором предстала со своей мамой и детьми — пятилетней дочерью Лаурой и шестилетним сыном Леонардо.
Вместе они провели день в одном из киевских ТРЦ.
Поклонники звезды пришли в восторг от внешнего вида мамы Каминской и завалили женщину комплиментами.
— Мама? Я думала — сестра. Вы очень похожи, Тамара Ивановна покорила аудиторию, — пишут подписчики исполнительницы.
Слава Каминская в образе невесты
Фотосессия Славы Каминской в свадебном наряде проходила на улицах Киева в -15.
Исполнительница позировала в платье с длинным рукавом, блестящим шлейфом и откровенным декольте.
Волосы звезда собрала в низкий пучок и украсила прическу обручем с жемчужинами. Образ Каминская довершила ярким макияжем.
Поклонники Славы сравнили ее со Снежной Королевой и забросали комплиментами.
Фото: Слава Каминская