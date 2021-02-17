Украинская актриса Мила Сивацкая рассказала о тернистом творческом пути, открытии бизнеса и выносливости на съемках.
В интервью программе Вика бизнес-чика Мила рассказала, что карьеру актрисы начала еще с раннего детства благодаря своей маме.
С детства Сивацкая участвовала в различных подтанцовках на концертах известных певцов Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева, снималась в двухплановых проектах и рекламах.
— Я благодарна своей маме, которая с детства вкладывала в меня невероятные усилия для моего развития, — призналась Мила.
Мила рассказала о неожиданном приглашении на съемки фэнтези-комедии Последний Богатырь от Disney. Актриса призналась, что все произошло достаточно случайно.
— Однажды, когда мне было 16 лет, я добавила человека в друзья на Facebook. Через 3 года я ехала в метро, как сейчас помню, что на станции метро Оболонь этот человек мне предложил пойти на кастинг фильма Богатырь, — рассказала актриса.
После этой судьбоносной встречи в карьере украинской актрисы начался прорыв: сериалы Нити судьбы, Гранд, Отель Элеон и Козаки.
Мила Сивацкая поделилась своим опытом ведения бизнеса. Актриса призналась, что в лет 14-15 начала зарабатывать первые деньги. Мила пекла торты и продавала их за 300-400 грн.
— Я учила иностранцев говорить по-русски. Впоследствии, один из моих студентов предложил испечь торт и я согласилась. Получилось очень круто. Таким образом зародилась моя мини-пекарня. Было много заказов так, что даже папа помогал на Паску, — сказала актриса.
Сейчас певица открыла собственный бьюти-магазин косметики по уходу за кожей лица в центре Киева. Эта идея зародилась также спонтанно, когда актриса вместе со своим любимым была в Амстердаме.
— Актерское дело весьма нестабильно. Мы то нужны, то нет. Поэтому у актеров должна быть подушка безопасности всегда. Мой возлюбленный предложил купить в Амстердаме косметики на €2 тыс. и попытаться продать ее. Разлетелась за несколько дней. Затем я начала закупать патчи из Кореи. Таким образом зародился мой бизнес, — рассказала Мила.
На вопрос интервьюера о заработке, Мила призналась, что к $1 млн ей не хватает $100 тыс. Мила Сивацкая без актерского образования, но имеет желание поехать на курсы в Лондон.
— Когда-то в детстве я видела множество талантливых артистов, но они были никому не нужны. Возможно, я тоже скоро стану не нужна. Поэтому я не шла в актерский университет, это время я посвящала уже реальным съемкам и заработку денег. Но я ни в коем случае не отказываюсь от знаний, это большой инструмент и обходить его, зная, что тебе просто повезет — бессмысленно, — призналась актриса.
У Милы есть пять актуальных желаний на 2021 год.
Сивацкая желает поехать в Лондон на учебу, выйти наконец замуж за своего возлюбленного и принять участие в некомедийном сериале.
Также актриса очень хочет расширять свой бизнес, открыть новый магазин и привезти в Украину вискокачественную косметику.
Мила Сивацкая высказалась о ситуации с Навальным
Актриса Мила Сивацкая заявила, что не будет высказывать свою позицию относительно ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Мила сказала, что она гражданка Украины, а не России.
На своей странице в Instagram девушка пожаловалась, что ей поступает множество вопросов, которые касаются Владимира Путина и российского оппозиционного лидера Алексея Навального.
Стоит отметить, что артистка находилась на съемках в Москве во время протестов.
Фото: Мила Сивацкая