В Москве на 83-м году жизни скончался известный советский актер Андрей Мягков.
Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге в семье педагога и инженера-механика.
Будущий актер окончил Ленинградский химико-технологический институт. После учебы работал на одном из местных научно-исследовательских предприятий, выступал в кружке самодеятельности.
На любительском спектакле его заметил преподаватель московской Школы-студии МХАТ и пригласил на учебу.
После выпуска служил в московском театре Современник, где был задействован во многих постановках.
С 1977 года был актером Московского художественного театра им. А. П. Чехова, в частности играл в спектаклях по известнейшими произведениями Чехова.
Андрей Мягков получил всеобщее признание и как киноактер. Дебютной стала роль стоматолога Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова Похождения зубного врача.
Среди наиболее известных фильмов: Братья Карамазовы, Ирония судьбы, или С легким паром!, Служебный роман, Гонки по вертикали, Жестокий романс, Бесприданница и другие.
Всего Андрей Мягков снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.
Мягков был членом Союза кинематографистов РФ и народным артистом РСФСР.
Был женат на актрисе МХТ им. А. П. Чехова Анастасии Вознесенской.
О смерти Андрея Мягкова стало известно утром 18 февраля. Смерть актера подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова. По данным россСМИ, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.