В Москве на 83-м году жизни скончался известный советский актер Андрей Мягков.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге в семье педагога и инженера-механика.

Будущий актер окончил Ленинградский химико-технологический институт. После учебы работал на одном из местных научно-исследовательских предприятий, выступал в кружке самодеятельности.

На любительском спектакле его заметил преподаватель московской Школы-студии МХАТ и пригласил на учебу.

После выпуска служил в московском театре Современник, где был задействован во многих постановках.

С 1977 года был актером Московского художественного театра им. А. П. Чехова, в частности играл в спектаклях по известнейшими произведениями Чехова.

Андрей Мягков получил всеобщее признание и как киноактер. Дебютной стала роль стоматолога Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова Похождения зубного врача.

Среди наиболее известных фильмов: Братья Карамазовы, Ирония судьбы, или С легким паром!, Служебный роман, Гонки по вертикали, Жестокий романс, Бесприданница и другие.

Всего Андрей Мягков снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.

Мягков был членом Союза кинематографистов РФ и народным артистом РСФСР.

Был женат на актрисе МХТ им. А. П. Чехова Анастасии Вознесенской.

О смерти Андрея Мягкова стало известно утром 18 февраля. Смерть актера подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова. По данным россСМИ, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.