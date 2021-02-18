Украинская певица и фронтмен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о своем отношении к социальным сетям и призналась, что обожает Instagram.

На своей странице в Instagram звезда поделилась селфи и рассказала, что недавно зарегистрировалась в новой социальной сети Clubhouse. Но пока певица не может к ней привыкнуть и поэтому чувствует себя растерянной.

Юлия призналась, что ее любимой сетью является Instagram.

— Instagram — это красивые картинки, люди, которые вдохновляют, тексты под настроение, каталог услуг и товаров. Facebook открываю гораздо реже, он стал тяжелым, люди чаще пишут о негативном опыте и возмущаются, — рассказала артистка.

Певица добавила, что читает Facebook только тогда, когда хочет “спуститься с неба на землю”. Зато в TikTok звезда заходит очень редко и только ради танцев и интересных перевоплощений.

— Я уже давно поставила лимит по времени на все соцсети в телефоне — замечательная вещь, я вам скажу! Вокруг бывает так интересно, если оторвать глаза от экрана, — поделилась Юлия Санина.

Интервью с Юлией Саниной

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко о личной жизни и творческой карьере.

Певица рассказала, что в начале карьеры группа зарабатывала гонорары в размере от 10 до 20 тыс. грн. Также Юлия призналась, что доходы делит с мужем, креативным продюсером Валерием Бебко, поровну — 50 на 50.

Среди украинской эстрады своим главным конкурентом Юлия считает группу Океан Ельзы. Лидер группы сказала, что вообще больше не желает принимать участие в Евровидении, но мечтает получить награду Грэмми.