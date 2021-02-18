Советский актер Андрей Мягков умер в Москве на 83 году жизни. Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

Внезапная смерть актера стала неожиданностью не только для поклонников, но и для коллег и друзей Мягкова.

Одной из первых прокомментировала то, что Андрей Мягков ушел из жизни, актриса Барбара Брыльска, которая была его коллегой в фильме Ирония судьбы или С легким паром!

— У меня нет сил говорить, я плачу, он был прекрасным человеком, — рассказала она Риа Новости.

Также на смерть актера отреагировала коллега Светлана Немоляева:

— С ним последовал и целый кусок моей жизни.

Народный артист воплотил на экране большое количество выдающихся образов, благодаря которым он останется в сердцах миллионов зрителей, на площадке он всегда работал на общее дело. Об этом ТАСС рассказал режиссер Дмитрий Астрахан.

— Абсолютно выдающийся артист, абсолютно блестящий, он создал большое количество прекрасных ролей.

Также не оставил в стороне смерть актера его коллега Авангард Леонтьев.

— Очень жаль Андрея. На экране он прекрасный, очень убедителен. Он большой вклад сделал в те впечатления, которые зрители получают от кино и театра, — рассказал он РБК.

Прокомментировал внезапную смерть Мягкова российский артист Лев Лещенко.

— Любимый актер, для нас всех был определенным ориентиром нравственным, потому что его роли всегда добрые, открытые, сердечные.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала актера символом зимних праздников, а его смерть настоящей трагедией.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге в семье педагога и инженера-механика.

Будущий актер окончил Ленинградский химико-технологический институт. После учебы работал на одном из местных научно-исследовательских предприятий, выступал в кружке самодеятельности.

Подробную биографию Андрея Мягкова, читайте на сайте Факты ICTV.