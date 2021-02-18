Стриминговий сервис Netflix продолжил сериал Судьба: Сага Винкс на второй сезон, поскольку первый был достаточно популярным среди зрителей.

Во втором сезоне будет восемь серий продолжительностью один час каждая. Это на два эпизода больше, чем в первом.

Сценарист Дневников вампира Брайан Янг вернется в сериал в роли исполнительного продюсера.

— Шесть эпизодов первого сезона — лишь малая часть этого невероятно богатого мира фей. История Блум продолжится, и я не могу дождаться, когда вы узнаете больше об Аише, Стелле, Терре и Музе. И никогда не знаешь, кто может появиться в Алфее в следующем семестре, — отметил Брайан Янг.

К актерскому составу сериала входят Эбигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхойзен, Элиот Солт и Элиша Эпплбаум.

Мировая премьера сериала Судьба: Сага Винкс состоится 22 января 2021 года.

Netflix показал сериал Судьба: Сага Винкс

Стриминговый сервис Netflix презентовал сериал Судьба: Сага Винкс, который является адаптацией мультсериала Клуб Винкс. Первый сезон сериала вышел под рейтингом 18+.

В нем рассказывается история о феях, которые приходят на обучение в магическую школу. Главным героиням сериала предстоит узнать о своих способностях, а также столкнуться с многими тайнами. В центре сюжета некая жуткая угроза, которая грозит настоящей войной в мире магии.

Источник: Variety