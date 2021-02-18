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Валентина Чорна |

Netflix продолжил сериал Судьба: Сага Винкс на второй сезон

Стриминговий сервис Netflix продолжил сериал Судьба: Сага Винкс на второй сезон, поскольку первый был достаточно популярным среди зрителей.

Доля Сага Вінкс

Во втором сезоне будет восемь серий продолжительностью один час каждая. Это на два эпизода больше, чем в первом.

Сценарист Дневников вампира Брайан Янг вернется в сериал в роли исполнительного продюсера.

— Шесть эпизодов первого сезона — лишь малая часть этого невероятно богатого мира фей. История Блум продолжится, и я не могу дождаться, когда вы узнаете больше об Аише, Стелле, Терре и Музе. И никогда не знаешь, кто может появиться в Алфее в следующем семестре, — отметил Брайан Янг.

К актерскому составу сериала входят Эбигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхойзен, Элиот Солт и Элиша Эпплбаум.

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Мировая премьера сериала Судьба: Сага Винкс состоится 22 января 2021 года.

Netflix показал сериал Судьба: Сага Винкс

Стриминговый сервис Netflix презентовал сериал Судьба: Сага Винкс, который является адаптацией мультсериала Клуб Винкс. Первый сезон сериала вышел под рейтингом 18+.

В нем рассказывается история о феях, которые приходят на обучение в магическую школу. Главным героиням сериала предстоит узнать о своих способностях, а также столкнуться с многими тайнами. В центре сюжета некая жуткая угроза, которая грозит настоящей войной в мире магии.

Источник: Variety

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