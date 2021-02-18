Победа свободных украинцев: фильм Юки попал в список AIPS Sport Media Awards 2020

Документальная лента Владимира Мулы Юки об истории побед свободных украинцев попала в короткий список AIPS Sport Media Awards 2020 в категории Video Documentary.

Об этом сообщает пресс служба компании-производителя Teleprostir Studio. Фильм будет бороться за международное признание в области спортивных медиа.

AIPS Sport Media Awards — международный орган спортивной журналистики AIPS. Он ежегодно среди 160 стран отмечает специалистов, которые создают лучший спортивный контент. Это могут быть как фотографии, так видео и цифровые подкасты.

Победитель получит статуэтку и приз в размере $8 тыс. Второе место оценивается в $3 тыс., третье — $ 2 тыс. Результаты конкурса предварительно объявят в середине марта.

Премьера фильма Юки в Украине состоялась 3 декабря 2020 года. Режиссером и продюсером документальной киноленты стал Владимир Мула, автором сценария — Николай Васильков, а режиссером монтажа — Андрей Лунник.

Как пандемия изменила кино

Отрасль кино одна из сфер, наиболее пострадавшей из-за Covid-19. Через локдаун и противоэпидемические ограничения пандемия коронавируса изменила кино в 2020 году.

Тогда кинотеатры почти остались без зрителей. Еще год назад никто не мог подумать, что люди будут бояться ходить в кинотеатр.

Крупные мировые киностудии смогли пережить трудные времена кинематографа, но для большинства кинотеатров наступили темные времена. Многие из них перевели свои ленты на онлайн-ресурсы.