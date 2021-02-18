Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками своими архивными детскими фотографиями.

На своей странице в Instagram 54-летняя артистка опубликовала черно-белый ретро-снимок, на котором задумчиво смотрит вдаль. Звезда решила поностальгировать и поделиться воспоминаниями 12-летней девочки со своими подписчиками.

— Здесь мне где-то 12 лет. Парик и шляпа — мамины. Пока родители были на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма, — сказала Сумская.

Актриса призналась, что наслаждается такими фотографиями, а все цифровые технологии, которые есть сейчас, не сравнятся с напечатанными снимками.

— Миллион фотографий на компьютере, которые трудно найти. А здесь — атмосфера, — поделилась Ольга.

Ранее артистка уже размещала свои детские снимки, но в более юном возрасте.

Тогда звезда рассказала, что до сих пор хранит свое белое платье Снежинки.

— Это платье заказывали в театре, и я им гордилась. Оно пошито из натурального фатина и батиста. До сих пор храню его, как воспоминание о моем счастливом детстве, — сказала Ольга.

Дочь Сумской родила второго ребенка

В конце апреля 2020 года Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Радостной новостью актриса поделилась в своем микроблоге.

Звезда сообщила, что ребенок появился на свет 21 апреля у ее дочери Антонины Паперной и российского актера Владимира Яглыча.

Фото: Ольга Сумская