Известный российский актер театра и кино Андрей Мягков умер в Москве на 83-ем году жизни.

Смерть актера подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова, в котором он служил.

По данным росСМИ, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков был среди российских актеров, которые поддержали Украину в 2014 году и осудили действия президента РФ Владимира Путина в Крыму.

Что известно об Андрее Мягкове

Будущий актер родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. А в 1965-м Мягков окончил Школу-студию МХАТ.

Служил в театре Современник, а в 1977 году перешел в Московский художественный театр имени Чехова.

Настоящую славу ему принесли роли в фильмах режиссера Эльдара Рязанова – Служебный роман, Ирония судьбы, или С легким паром, Гараж, Жестокий романс.

За роль Жени Лукашина в фильме Ирония судьбы, или С легким паром удостоен Государственной премии СССР (1977), а за роль Анатолия Новосельцева в Служебном романе – госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.

Также он снялся в картинах Братья Карамазовы, Дни Турбиных, На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди, Послесловие, Гонки по вертикали.

Фото: Андрей Мягков