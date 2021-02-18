Косметический бренд модели и модного дизайнера Виктории Бекхэм потерпел серьезные финансовые потери.

В январе 2021 года компания Victoria Beckham Holdings, которая отвечает за фэшн- и бьюти-бренды звезды, опубликовала данные об убытках в размере более $23 млн.

После этого компания Victoria Beckham Ltd, которая занимается только фэшн-брендом модели, обнародовала годовые потери в размере более $16 млн.

Следовательно, потери косметического бренда звезды составили $7 млн.

Линейку для макияжа и средств по уходу за собой Бекхэм создала в январе 2019 года, продажи ее начались в октябре того же года.

Звезда надеялась, что запуск бьюти-бренда поможет улучшить состояние фэшн-бренда, который постоянно потерпает убытки.

— Ассортимент косметического бренда оказался популярным с самого начала и многие линии были распроданы в считанные дни. Но даже с учетом значительных затрат на его создание, бухгалтерский баланс показал, что начало было непростым. Еще неизвестно, сможет ли бизнес восстановиться, — сказал инсайдер.

Рианна закрывает модный бренд

Популярная американская певица Рианна и французская компания LVMH закрывают работу модного бренда Fenty. Артистка и производитель предметов роскоши решили приостановить работу до лучших времен, менее чем через два года после запуска.

По данным иностранных СМИ, причиной приостановления работы стало то, что певица не посещала офис в Париже и фабрику в Италии в связи с карантином.

Тем не менее, LVMH продолжают сотрудничать с Рианной и поддерживать ее коммерческие проекты — Fenty Beauty и Fenty Skin, а также бельевую линию звезды — Savage x Fenty.