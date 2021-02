Американский рэпер Канье Уэст тяжело переживает разрыв брака со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Он чувствует себя расстроенным и встревоженным.

Официально супруги еще не подали документы на развод. Однако, по словам инсайдеров, путь к нему неизбежен.

— Дела у Канье идут не очень хорошо. Он встревожен и очень печален. Он знает, что браку пришел конец, и сейчас уже ничего не поделаешь. Также он понимает, что теряет Ким, — говорится в источнике.

В отличие от Канье Уэста, 40-летняя Ким Кардашьян довольно спокойно проживает разрыв отношений. Она понимает, что больше не может быть женой рэпера, несмотря на то, что он до сих пор ее любит.

Кардашьян является основным опекуном четырех детей пары, поэтому она пытается сделать все возможное для того, чтобы развод не навредил детям.

— Ким ясно дала понять, что Канье может разговаривать со своими детьми в любое время, когда захочет. Она никогда не призывала его держаться подальше от детей. Она только просит, чтобы он не навредил им. Канье может общаться с детьми по FaceTime в любое время, когда захочет, — сообщает источник.

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

Слухи о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста продолжают набирать обороты. Сейчас супруги живут отдельно и не контактируют между собой. Канье забрал 500 пар своих кроссовок из совместного дома в Калабасасе, что неподалеку от Лос-Анджелеса. Кроме этого, рэпер вывез немало собственных вещей и одежды.

Известно, что все документы для развода Ким и Канье уже готовы. Зрители Keeping up with the Kardashians узнают о разрыве Ким и Канье в последнем сезоне реалити, премьера которого запланирована на март 2021 года.

Источник: People