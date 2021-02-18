Ресторатор и судья на шоу Мастер-шеф Эктор Хименес-Браво растрогал исповедью о сложных отношениях со своим отцом, а также рассказал о давлении в детстве, из-за которого не хотелось жить.

Эктор Хименес-Браво поделился своей историей в рамках кампании против гендерных стереотипов, которую проводит телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia. Героями проекта #Сильный стали 14 известных мужчин.

Эктора Хименес-Браво рассказал, что детство и юность не вызывают у него хороших воспоминаний.

— Наша семья была очень религиозной, и у нас были определенные правила. Но в то же время казалось, что все эти правила были неравными для всех. Я был самым молодым в семье, и от меня требовали больше всего, — отметил ресторатор.

По его словам, образцом в семье был его на 14 лет старший брат. Когда у ребят происходили конфликты, то виновным всегда делали Эктора. Отец наказывал будущую звезду пощечинами, в том числе и из-за брата.

— С сестрой мы ладили лучше, потому что мы были ближе. А мама всегда работала на благо семьи. Отца часто не было рядом. То есть мужского примера в моем детстве не было. Мне очень нравилось радоваться жизни, шутить, смеяться. Я обожал танцы, я обожал играть. Но много времени я проводил в одиночестве. Много одиночества было, — рассказал Хименес-Браво.

Относительно отца, то ресторатор признается, что с ним всегда были сложные отношения. Он отмечает, что, когда начал заниматься кулинарией, то мечтал, чтобы отец признал его достижения. Однако со временем, когда карьера пошла вверх, Эктор об этом забыл и начал просто наслаждаться жизнью.

— Мы с ним не общались лет 20, наверное. И однажды он позвонил. Это было как снег на голову. После стольких лет? Зачем ты мне звонишь? Он сказал, чтобы попросить прощения. Он признал, что не являлся частью моей жизни и никогда не интересовался мной. В тот момент я подумал, что много лет об этом мечтал, а сейчас его голос заставил меня вспомнить все те вещи, о которых я хотел забыть, — признался Эктор.

Причиной этого были и издевательства отца и брата в детстве. Они постоянно смеялись и глумились над Эктором.

— Я уверен, что ни один ребенок в мире не должен терпеть такое психологическое давление. Я очень много плакал, был в отчаянии. Я не мог понять, почему это происходит. Почему так много давления. Я трижды пытался покончить с собой, потому что не хотел жить, — признался Эктор Хименес-Браво.

Эктор о сильном мужчине

— Сильный мужчина — это не тот, кто бьет женщину. Он показывает свои чувства и может сказать своей второй половинке: Сегодня ночью ты мне снилась. И это был невероятный, сказочный сон! И мы были влюблены. Так счастливы, как я мечтал. Сильный мужчина может оставаться дома и готовить для жены. И может помогать жене, которая работает, — отметил Хименес-Браво.

#Сильный

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia проводят кампанию против гендерных стереотипов. В центре проекта #Сильный откровенный разговор об идеальном мужчине нового времени. Кампания стартовала 17 февраля.

Ее героями стали Эктор Хименес-Браво, Григорий Решетник, ведущий проекту Один за всех Сергей Костыра; бизнесмен и продюсер группы TVORCHI Петр Залоговый; блогер и предприниматель Ваня Хрусталь; актер Тарас Цимбалюк, Холостяк-2021 Михаил Заливако, Никита Добрынин, психолог Андрей Козинчук, шоумен Александр Эллерт, бизнесмен Алексей Тригубенко, ведущий Андрей Рыбак, ветеран войны Сергей Панков, полицейский Сергей Багалика.