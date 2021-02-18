Сын известного английского актера Хью Гранта не выдержал нагрузки от учебы дома и вонзил себе в лицо шариковую ручку.

Звезда Американской мечты перевез свою семью в Турцию из Великобритании на время карантина. Известно, что там у него проходят съемки нового фильма.

В интервью актрисе Дрю Бэрримор 60-летний Хью рассказал, что нанял двух репетиторов-подростков, чтобы те занимались с его детьми. Но, несмотря на более солнечный климат, его сыну трудно дается учеба с учителями дома.

Решая очередную арифметическую задачу, мальчик не выдержал и на глазах у учителя вонзил себе в лицо шариковую ручку.

— Мой сын нанес себе травму перед учителем, потому что не смог справиться с легкой математической задачей, — рассказал Грант.

Актер не сказал, о каком именно из сыновей идет речь, скорее всего он имел в виду девятилетнего Джона.

У актера пятеро детей — трое от жены Анны Еберштейн, с которой они узаконили отношения в 2018 году, двое от экс-возлюбленной — Тинглан Хонг.

— Несмотря на проблемы с образованием, мы прекрасно проводим время в Турции, — подытожил Хью.

Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

Актеры культового сериала Игра престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями. Представители СМИ сфотографировали счастливую пару, которая 16 февраля прогуливалась по улицам Лондона вместе со своим малышом.

Эта новость быстро распространилась в сети, однако актеры официально не информировали об этом.

Изданию E! официальный представитель актера подтвердил эту новость и сообщил, что у пары родился мальчик. Однако дата, месяц рождения ребенка и другие детали остаются неизвестными.