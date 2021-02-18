Американская кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма Мортал комбат по мотивам одноименной серии видеоигр жанра файтинг (компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой).

Фильм Мортал Комбат — это история про бойца MMA Коула Янга, который не знает о своем происхождении. Император Внешнего Мира послал своего лучшего воина поймать его, но он не имеет ни малейшего представления по какой причине.

Загадочный майор, на теле которого есть такой же странный силуэт дракона, как и у Коула, советует ему найти девушку, которая сможет ему помочь. Опасаясь за безопасность своей семьи, Коул отправляется на поиски.

Читайте Disney представил первый трейлер к фильму Круэлла

В фильме будут не только сражения, но и персонажи из видеоигр. В частности в киноленте появится Саб-Зиро, Скорпион, Соня Блейд, Шан Цзун, Лю Кан, Райдэн и другие.

Прокат фильма в Украине запланирован на 8 апреля 2021 года. Трейлер не предназначен для людей младше 18 лет и содержит жестокие сцены насилия.

Netflix снимет аниме по мотивам DOTA

Компания Netflix 25 марта 2021 года презентует мультсериал DOTA: Кровь дракона, который сняли в стиле аниме.

В сериале будет всего восемь серий. Сюжет посвящен судьбе Рыцаря-дракона Дэвиона. По пути воин встречает благородную Принцессу Луны Мирану.

Фото: Warner Bros.