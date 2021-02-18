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Валентина Чорна |

Журнал Time назвал самых влиятельных звезд 2021

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В категории звезды первое место заняла популярная британская певица Дуа Липа.

Дуа Липа

Дуа Липа заняла первое место в рейтинге “восходящих” звезд и украсила обложку нового выпуска журнала Time. Певица Кайли Миноуг поддержала звезду и написала добрые слова о ней.

— “Чтобы немного повезло, нужно много работать”, – сказал ей отец, когда она была моложе. Похоже, она к нему прислушивалась. Ее достижения кажутся еще более выдающимися, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы, – говорится в журнале по словам Кайли Миноуг.

Кроме Дуа Липы, журнал отметил Ану де Армас, Джона Дэвида Вашингтона, Флоренс Пью, Люка Коумза и многих других.

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По словам редакторов журнала, люди, которые вошли в этот список могут изменить мир к лучшему или уже это делают. Кроме звезд, в списке также есть следующие категории: феномены, лидеры, адвокаты и инноваторы.

Дуа Липа сняла новый клип в Киеве

Новый клип популярной британской певицы Дуа Липы We’re Good частично создала украинская продакшн-компания. Съемки видео проходили в Киеве, но без певицы.

Над клипом на песню работал знаменитый режиссерский дуэт Vania & Muggia — Ваня Хейман и Gal Muggia, которые прославились работами с голливудскими звездами. Режиссеры сотрудничали с украинской продакшн-компанией shelter.film. Работа над видео проходила параллельно в двух павильонах и продолжалась два дня.

Сама Дуа Липа не смогла приехать в Украину по причинам личного характера.

Фото: Дуа Липа

Источник: Time

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