18 февраля стало известно о смерти Андрея Мягкова — известно советского актера театра и кино.

Он ушел из жизни в возрасте 82 лет из-за острой сердечной недостачи.

Мягков получил всеобщую известность благодаря ролям в кино, в частности в работах режиссера Эльдара Рязанова.

Подборку самых известных фильмов с Андреем Мягковым, смотрите далее в материале.

Похождения зубного врача

Именно с этого фильма началась кинокарьева звезды советских фильмов.

Молодой зубной врач, не слишком уверен в том, что правильно выбрал себе профессию, приезжает в небольшой город и вступает на службу, где обнаруживает, что умеет рвать пациентам зубы без всякой анестезии так быстро и безболезненно, что к нему выстраиваются очереди.

Братья Карамазовы

По словам Мягкова, именно роль в этом фильме была его лучшей.

Это психологическая драма о судьбе, боге и любви. Сюжет охватывает основную линию романа Ф. М. Достоевского.

Ирония судьбы или с легким паром!

Одна из самых известных работ Андрея Мягкова, которая не теряет популярность и в наше время.

Главный герой вместе с друзьями 31 декабря по давней традиции пошел в баню, но после случайно вместо товарища улетел в Ленинград.

Служебный роман

После предыдущего фильма Эльдара Рязанова, Мягков почти в таком же образе перешел в другой, благодаря которому популярность актера еще больше возросла.

Этот фильм сразу разобрали на меткие фразы, которые можно услышать до сих пор.

18 февраля в Москве умер Андрей Мягков на 83-м году жизни. Смерть актера подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова.