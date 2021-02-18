18 февраля стало известно о смерти Андрея Мягкова — известно советского актера театра и кино.
Он ушел из жизни в возрасте 82 лет из-за острой сердечной недостачи.
Мягков получил всеобщую известность благодаря ролям в кино, в частности в работах режиссера Эльдара Рязанова.
Подборку самых известных фильмов с Андреем Мягковым, смотрите далее в материале.
Похождения зубного врача
Именно с этого фильма началась кинокарьева звезды советских фильмов.
Молодой зубной врач, не слишком уверен в том, что правильно выбрал себе профессию, приезжает в небольшой город и вступает на службу, где обнаруживает, что умеет рвать пациентам зубы без всякой анестезии так быстро и безболезненно, что к нему выстраиваются очереди.
Братья Карамазовы
По словам Мягкова, именно роль в этом фильме была его лучшей.
Это психологическая драма о судьбе, боге и любви. Сюжет охватывает основную линию романа Ф. М. Достоевского.
Ирония судьбы или с легким паром!
Одна из самых известных работ Андрея Мягкова, которая не теряет популярность и в наше время.
Главный герой вместе с друзьями 31 декабря по давней традиции пошел в баню, но после случайно вместо товарища улетел в Ленинград.
Служебный роман
После предыдущего фильма Эльдара Рязанова, Мягков почти в таком же образе перешел в другой, благодаря которому популярность актера еще больше возросла.
Этот фильм сразу разобрали на меткие фразы, которые можно услышать до сих пор.
18 февраля в Москве умер Андрей Мягков на 83-м году жизни. Смерть актера подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова.