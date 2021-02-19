Родители Жанны Фриске хотят продать свою часть квартиры, которая досталась им от покойной певицы.

После смерти артистки у 2015 году две трети ее жилья унаследовали родители, а треть — сын Платон. Сейчас апартаменты остаются в том виде, в котором их оформляла Жанна.

Ранее Владимир и Ольга Фриске неоднократно отмечали, что хотели бы подарить квартиру внуку, когда тот вырастет. Однако теперь предлагают бывшему мужу певицы Дмитрию Шепелеву приобрести их часть квартиры за 21 млн. руб.

— Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают семилетнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери, — сообщает источник со слов Шепелева.

Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом

Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. Его избранницей стала дизайнер и архитектор Екатерина Тулупова.

У шоумена и его возлюбленной уже есть двое детей от предыдущих браков. Дмитрий воспитывает семилетнего сына Платона, рожденного певицей Жанной Фриске, а Екатерина — семилетнюю дочь Ладу.

Артист поделился своими чувствами и подчеркнул, что новость о беременности возлюбленной — самая большая радость, которая может случиться в жизни.

Фото: Getty images

Источник: StarHit