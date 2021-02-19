Мужчины не плачут? Психолог рассказал, как гендерные стереотипы отравляют жизнь

Гендерные стереотипы не только в общем влияют на нашу жизнь в обществе, но и непосредственно вредят здоровью. Почему так происходит — смотрите в интервью с психологом Андреем Козинчуком в рамках проекта #Сильный.

Мужчины не плачут — как гендерные стереотипы отравляют жизнь людей

— Самый главный стереотип, с которым я сталкиваюсь каждый день, что мужчины должны быть сильными, маскулинными, обязательно старшими по возрасту в паре, а женщины — слабыми. Мне казалось, это все должно было остаться в XVIII веке, но нет, — отмечает психолог.

По его словам, за последние семь-восемь лет ситуация начала меняться.

— Молодая девушка за рулем уже не вызывает срамных комментариев. Все больше женщин занимают руководящие должности и в бизнесе, и в армии. Женщины в паре могут зарабатывать больше, и это не значит, что у нее муж теперь подкаблучник. А плохой муж не обязательно плохой отец. Но двигаться нам еще есть куда. Мы только в начале пути, — подчеркивает Андрей Козинчук.

Психолог убежден, что стереотипы создают для людей рамки, а из-за них нам приходится проживать не собственную, а навязанную кем-то жизнь. Человек должен быть свободным в своем выборе.

— Есть в нашем обществе популярные стереотипы: мужчины не плачут, мужчина должен уметь все делать руками, профессию выбирать нужно правильную, мужскую. А ему четыре года и он говорит: я танцевать хочу. И ему все такие: ты что?! И он начинает сдерживать свои эмоции, свои желания, а тут еще и плакать нельзя, — рассказывает специалист.

Козинчук объясняет, что эмоции — это не только внешнее проявление, это прежде всего выброс гормонов. Человек может сдержать эмоции, но не гормоны, которые со временем будут просто накапливаться.

— И начинаются такие штуки как тревожность, депрессия без каких-либо причин. И ходят такие мужественные мужчины без эмоций, не могут проявить себя, а потом болеют и умирают раньше. Потому что человек должен обращаться к врачу только тогда, когда копье в груди мешает ему спать, — отмечает психолог.

Работа с ветеранами АТО

По словам специалиста, чаще всего к нему обращаются ветераны с запросом, что их никто не понимает. У людей после возвращения с войны меняется понятие семьи.

— Что такое семья? Юристы вам ответят, что это штамп в паспорте. А психологи скажут: это место, где тебе безопасно и где ты себя идентифицируешь. Сначала у человека была одна семья, где он был собой, ходил в квартире в труселях и ему было безопасно. И тут он попал на войну. Рядом — незнакомые люди, но, благодаря им, он выживает. Рядом с ними он начинает чувствовать безопасность и свою новую идентификацию. Психологически они становятся новой семьей. И по возвращении домой возникает дискоммуникация, — рассказывает Андрей Козинчук.

В такие моменты важно, чтобы человек понимал: ты имеешь право на то, чтобы тебе было плохо. Ты имеешь право обратиться за помощью.

— К счастью, сегодня есть ветеранские организации, куда можно прийти не только за профессиональной поддержкой, но и чтобы оказаться в кругу таких же как ты. И вместе с ними справляться со своей проблемой без агрессии и алкоголя. Это, кстати, важно не только для ветеранов, а для всех нас — иметь свой круг, где тебя хорошо понимают, — подчеркивает психолог.

#Сильный

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia проводят кампанию против гендерных стереотипов. В центре проекта #Сильный откровенный разговор об идеальном мужчине нового времени. Кампания стартовала 17 февраля.

Ее героями стали Эктор Хименес-Браво, Григорий Решетник, ведущий проекту Один за всех Сергей Костыра; бизнесмен и продюсер группы TVORCHI Петр Залоговый; блогер и предприниматель Ваня Хрусталь; актер Тарас Цимбалюк, Холостяк-2021 Михаил Заливако, Никита Добрынин, психолог Андрей Козинчук, шоумен Александр Эллерт, бизнесмен Алексей Тригубенко, ведущий Андрей Рыбак, ветеран войны Сергей Панков, полицейский Сергей Багалика.