Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) поделилась видео, на котором перепела всем известную песню из мультсериала Чип и Дейл спешат на помощь, а также рассказала о своей заветной мечте.

На своей странице в Instagram 25-летняя исполнительница разместила видео, которое было снято для TikTok. В ролике Jerry Heil появилась в образе главной героини мультсериала Чип и Дейл спешат на помощь Гайки.

Наряд исполнительницы напомнил стиль ее персонажа. Поверх розового парика девушка надела большие очки в форме сердца и джинсовую жилетку.

— Одно из моих самых заветных желаний — озвучивать принцесс Disney, — подписала публикацию певица.

Также артистка поинтересовалась, помнят ли ее подписчики, откуда этот трек.

Поклонники девушки пришли в восторг и начали делиться своими воспоминаниями у нее в комментариях.

— Я аж детство вспомнила, это были мои самые любимые мультик и песня. Мурашки по коже, — пишут подписчики.

Мультсериал Чип и Дейл спешат на помощь транслировался украинским телевидением в 2000-х.

Jerry Heil представила новый клип

В середине февраля вышел новый клип Jerry Heil на песню #Арифметика_кохання. В треке исполнительница рассказывает о математике чувств, у которых есть своя формула.

Артистка поделилась, что сама придумала специальный знак для песни, который означает корень из любви в бесконечной степени.

Фото: JERRY HEIL