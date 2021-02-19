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Валентина Чорна |

Официально: принц Гарри и Меган Маркл не вернутся в королевскую семью

Королевскую пару принца Гарри и Меган Маркл лишат всех королевских званий и титулов. Такое решение официально обнародовали представители Букингемского дворца.

Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские больше не будут иметь королевских патронажев, которые были предоставлены Елизаветой II, а принц Гарри лишится всех воинских званий.

— Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что они не будут снова действующими членами королевской семьи, — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Также в заявлении подчеркнули, что во дворце расстроены решением супругов, но они до сих пор остаются любимыми членами семьи.

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В январе 2020 года Гарри и Меган заявили, что хотят сложить полномочия старших членов королевской семьи и обрести финансовую независимость. В апреле они прекратили выполнять большинство королевских обязанностей, однако супругам дали испытательный срок в один год, чтобы хорошо обдумать это решение.

Меган Маркл беременна

Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри станут родителями во второй раз.

В День святого Валентина представители пары объявили о беременности Меган Маркл. Известно, что герцогиня забеременела осенью, а роды состоятся в конце весны 2021 года.

В Букингемском дворце заявили, что вся королевская семья в восторге от этой новости.

Фото: Getty images

Источник: Royal

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