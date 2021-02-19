Королевскую пару принца Гарри и Меган Маркл лишат всех королевских званий и титулов. Такое решение официально обнародовали представители Букингемского дворца.
Герцоги Сассекские больше не будут иметь королевских патронажев, которые были предоставлены Елизаветой II, а принц Гарри лишится всех воинских званий.
— Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что они не будут снова действующими членами королевской семьи, — говорится в заявлении Букингемского дворца.
Также в заявлении подчеркнули, что во дворце расстроены решением супругов, но они до сих пор остаются любимыми членами семьи.
В январе 2020 года Гарри и Меган заявили, что хотят сложить полномочия старших членов королевской семьи и обрести финансовую независимость. В апреле они прекратили выполнять большинство королевских обязанностей, однако супругам дали испытательный срок в один год, чтобы хорошо обдумать это решение.
Меган Маркл беременна
Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри станут родителями во второй раз.
В День святого Валентина представители пары объявили о беременности Меган Маркл. Известно, что герцогиня забеременела осенью, а роды состоятся в конце весны 2021 года.
В Букингемском дворце заявили, что вся королевская семья в восторге от этой новости.
Фото: Getty images
Источник: Royal