Украинский певец Сергей Бабкин, у которого накануне диагностировали редкое заболевание глаз, прилетел в Австрию на повторную операцию. Перед тем как прийти в больницу, артист решил осуществить свою мечту и станцевать на безлюдной улице Вены.

На своей странице в Instagram Сергей Бабкин поделился видео, на котором, преодолев страх, он танцует посреди улицы.

— Триптих Мечта. В ночь перед операцией в Вене я осуществил свою мечту, преодолев страх. P.S. Место, через которое выбежал страх, вы увидите на третей картинке, — написал Бабкин.

По словам Сергея, не обошлось без приключений. Во время выполнения активных танцевальных движений певец порвал штаны.

Сергею Бабкину сделали первую операцию на глазах

Украинскому певцу Сергею Бабкину провели офтальмологическую операцию в Вене (Австрия).

5 февраля ему сделали операцию на одном глазу, где ситуация была сложная. Позже он вернется, чтобы прооперировать другой глаз.

Известно, что изначально планировалось сделать операцию сразу на два глаза, но врач сказал, что это невозможно. Также возникли трудности с некорректным переводом слов врача переводчиком, который сообщил Бабкину, что он не готов к операции из-за осложнений — отслоения сетчатки глаза.

Фото: Сергей Бабкин