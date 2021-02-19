Популярная американская певица Билли Айлиш была вынуждена обратиться в полицию. У исполнительницы появился преследователь, который все время ей угрожает.

По данным иностранных СМИ, Билли Айлиш подала заявление в полицию. Звезда боится за свою жизнь, так как с августа 2020 года ее преследует некий Джон Хирл.

По словам исполнительницы, мужчина поселился в старом школьном здании напротив ее дома в Лос-Анджелесе и засыпал артистку письмами с угрозами.

— Ты не сможешь получить то, что хочешь, если только не хочешь умереть за меня. Ты умрешь, — говорится в одной из таких записок.

Певица утверждает, что Хирл постоянно за ней следит. Он видит, как она входит и выходит из дому, смотрит на нее и показывает пугающие жесты — как перерезает горло.

В заявлении Билли говорит о том, что переживает за свою жизнь и безопасность членов своей семьи.

Сообщается, что полиция Лос-Анджелеса уже начала расследование, однако еще не арестовала преследователя артистки.

Все, чего хочет звезда, — это чтобы Хирл держался на расстоянии и не приближался к ней и ее семье ближе, чем на 200 ярдов.

Айлиш и Розалия выпустили совместную песню

Испанская певица Розалия и Билли Айлиш выпустили клип на новую песню. Сингл Lo Vas a Olvidar, что в переводе с испанского — Ты ее не забудешь, стал официальным саундтреком к специальному эпизоду сериала Эйфория.

Клип на песню снят австралийско-американским режиссером Набилем Елдеркином. Минималистичное видео оформлено в темных тонах.

Фото: BILLIE EILISH