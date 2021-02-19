Украинский режиссер Максим Тужилин будет работать над созданием конкурсного ролика группы Go-A для Евровидения-2021. Клипмейкер рассказал, как ему удалось придумать идею для видео и когда состоится релиз.

— Почему решили принять участие в художественном конкурсе на создание клипа для конкурсной песни Шум группы Go-A?

— В 2020 году я как можно чаще пытался участвовать во многих творческих конкурсах как режиссер. Я даже был финалистом конкурса YO Directors Awards. В этом случае я также решил попробовать свои силы, поскольку следил за Национальным отбором на Евровидение и участниками.

Мне очень импонирует творчество группы Go-A и песня, которую жюри выбрало для Евровидения-2021. Поэтому я решил создать идею и отправить свое предложение. Потом у нас была защита, которая проходила в онлайн-формате, где мы общались с участниками группы и членами жюри.

— Как быстро родилась идея для клипа?

— Я посмотрел оригинальный клип группы, где они в защитных костюмах и масках, и мне он очень понравился. Поэтому я подумал, что стоит попробовать развить эту историю. Примерно пять дней я работал над своей идеей, думал и креативил. И в последний день подачи творческого предложения я завершил ее. Мы с дизайнером оформили все в презентацию, добавили некоторые референсы, сделали описание, а уже потом я защищал свою работу.

— Можете коротко поделиться, что будет лежать в основе ролика? Где будут проходить съемки?

— Официальный релиз клипа планируется 9 марта и до этого момента все детали мы будем держать под большим секретом. Это достаточно короткий дедлайн для съемки такого масштабного клипа, поскольку надо подготовить костюмы, образы и выбрать локации.

— Как вам вообще конкурсная песня группы Go-A?

— Песня очень драйвовая, этническая и современная. Поэтому я считаю, что у группы Go-A есть большие шансы на победу.

И мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы еще раз подчеркнуть выразительность песни Шум, показать красоту нашего края и сделать все наилучшим образом. Я уверен, что Go-A достойно представит нашу страну.

Go-A снимут новый клип для Евровидения-2021

Украинская группа Go-A для Евровидения-2021 представит новую версию песни Шум и клип.

Представителям Украины придется изменить свой трек, поскольку конкурсная песня и клип должны длиться не более трех минут.

Для этого Национальная общественная телерадиокомпания организовала художественный конкурс на создание клипа. Победителем стал Максим Тужилин.

Фото: Максим Тужилин