Эпатажная певица MARUV станцевала откровенный танец на камеру и поделилась им со своими поклонниками.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеоролик, в котором предстала полностью в латексном одеянии — корсете, стрингах, чокере на шее и берете. Образ исполнительницы дополнили длинные перчатки и высокие ботфорты.
Видео MARUV началось с крупного плана ее груди, после, развернувшись спиной к камере, певица показала свою пятую точку, а затем присела, широко расставив ноги.
— Бомба — ракета, девочка — конфета, — подписала публикацию исполнительница.
Мнения людей под роликом артистки разделились. Кто-то в восторге от откровений певицы, а кто-то считает, что это уже слишком, подчеркнув, что образ звезды приелся и становится неинтересным.
— То, что обычно видит гинеколог. Неужели без попы нельзя петь, нет таланта? Это слишком порнографично, — пишут подписчики исполнительницы.
Настя Каменских полностью разделась
Украинская певица Настя Каменских полностью разделась у бассейна и призналась в принятии себя. Пикантным снимком звезда поделилась у себя в Instagram.
На снимке полностью обнаженная звезда позирует спиной к фотографу у бассейна.
Фото: MARUV