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Каріна Зуєва |

Запахло порнографией: MARUV станцевала откровенный танец на камеру

Эпатажная певица MARUV станцевала откровенный танец на камеру и поделилась им со своими поклонниками.

Запахло порнографией: MARUV станцевала откровенный танец на камеру

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеоролик, в котором предстала полностью в латексном одеянии — корсете, стрингах, чокере на шее и берете. Образ исполнительницы дополнили длинные перчатки и высокие ботфорты.

Видео MARUV началось с крупного плана ее груди, после, развернувшись спиной к камере, певица показала свою пятую точку, а затем присела, широко расставив ноги.

— Бомба — ракета, девочка — конфета, — подписала публикацию исполнительница.

Мнения людей под роликом артистки разделились. Кто-то в восторге от откровений певицы, а кто-то считает, что это уже слишком, подчеркнув, что образ звезды приелся и становится неинтересным.

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— То, что обычно видит гинеколог. Неужели без попы нельзя петь, нет таланта? Это слишком порнографично, — пишут подписчики исполнительницы.

Настя Каменских полностью разделась

Украинская певица Настя Каменских полностью разделась у бассейна и призналась в принятии себя. Пикантным снимком звезда поделилась у  себя в Instagram.

На снимке полностью обнаженная звезда позирует спиной к фотографу у бассейна.

Фото: MARUV

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