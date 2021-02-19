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Анастасія Рогожінська |

Земфира посвятила песню дворецкому из игры Homescapes

Российская рок-певица Земфира выпустила анимационное видео на песню Остин. Сюжет клипа развивается вокруг персонажа дворецкого из популярной видеоигры Homescapes.

Земфіра

Земфира сочинила песню, играя в Homescapes.

Клип снят по мотивам популярной игры Homescapes о дворецком Остине, который восстанавливает фамильный особняк.

По сюжету клипа дворецкий Остин ходит по разваливающемуся дворцу. В финальной сцене все имущество дворецкого распродают, а дом сжигают. Утром он просыпается в игре.

Земфира сняла клип вместе с компанией Playrix, которая входит в тройку самых успешных разработчиков мобильных игр в мире. Среди популярных игр разработчика — Fishdom, Gardenscapes и Homescapes.

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Недавно Земфира выпустила клип на песню Злой человек. Этот сингл — саундтрек к фильму Северный ветер, который сняла российский актер и режиссер Рената Литвинова.

Фото: Getty Images

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