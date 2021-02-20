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Юлія Захарченко |

Позировала в нижнем белье: Ким Кардашьян отметила развод

Американская предпринимательница Ким Кардашьян отметила подачу документов на развод с рэпером Канье Уэстом.

Позировала в нижнем белье: Ким Кардашьян отметила развод

Молодая бизнесвумен опубликовала видео в нижнем белье на своей странице в Instagram.

Ким Кардашьян показала подписчикам новую коллекцию белья собственного бренда Skims. 40-летняя телезвезда засняла себя в зеркале в одном топе и трусах в гардеробной комнате.

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Кардашьян выложила это видео сразу после новости о разводе с Канье Уэстом. Информация о разрыве отношений пары появилась в сети 6 января. По слухам, инициатором этого была Кардашьян. Вскоре выяснилось, что Канье Уэст намерен переехать в Лондон после расторжения брака.

Как Уэст относится к разрыву брака

Американский рэпер Канье Уэст тяжело переживает разрыв брака с Ким Кардашьян. По словам инсайдеров, Уэст разводится с Кардашьян по ее инициативе и чувствует себя расстроенным.

Однако предпринимательница нейтрально относится к разрыву совместного с репером брака. Несмотря на то, что Канье Уэст все еще ее любит, она настаивает на разводе.

Фото: Ким Кардашьян

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