Известный украинский телеведущий и участник проекта Холостяк Никита Добрынин откровенно рассказал о семье, эмоциональности и страхах, работу с психологом, ответственное отцовство и о том, с какими стереотипами сталкивается.

Такое интервью он дал в рамках проекта против гендерных стереотипов, который проводит телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia. Героями проекта #Сильный стали 14 известных мужчин.

Никита как никто знает, насколько стереотипы общества влияют на отношения в паре. Ведь он, как главный герой романтического реалити-шоу, был в центре особенно пристального внимания аудитории

Отношения с семьей

Добрынин рассказал, что у него необычная семья с длинной и интересной историей.

— У меня необычная семья. Или, возможно, обычная для кого-то. Очень любящая, очень заботливая. У нас семья с длинной, интересной и глубокой историей, ведь мои прадед и прапрадед — священники.

А вот отца Никита почти не знал, помнит только по фотографиям.

— Моим воспитанием больше занимался дедушка. Многие жизненные принципы во мне заложил именно он. Частично они старомодны. В нашем доме не было и дня, когда стояли пустые вазы. Дедушка постоянно дарил бабушке цветы, и это было настолько круто! Я видел с самого детства, как он любит свою жену.

“Мужчины не плачут” и другие стереотипы

Бывший холостяк признался, что в детстве ему часто приходилось скрывать свои эмоции, ведь мужчинам их вроде показывать нельзя. А все это влияет на формирование нервной системы.

— Ты упал, ударил колено, и ты понимаешь, что сейчас тебе хочется кричать и плакать. Но в твоей голове звучит фраза: Да, парни не плачут. Никто не увидит, что ты плачешь, но ты этого себе позволить не можешь. И я срывался, кричал, ломал игрушки, предметы. Просто потому, что накапливались эмоции, и я не мог их показать.

Сильный мужчина — не тот, кто не носит розового, кто всегда строгий и у кого огромные мышцы. Сильный мужчина не боится показывать свои эмоции.

— Я сейчас говорю не о злобе, не об агрессии. Это о мужчинах, которые своим детям не стесняются сказать я тебя люблю. Такие простые слова, но я уверен, что в нашей стране очень мало пап, которые говорят их детям.

Частый стереотип, с которым приходится сталкиваться Никите — внешность и заработок.

По мнению Добрынина, это абсолютно нормальная ситуация, когда женщина достигает высоких результатов в своей сфере деятельности.

— В сфере блоггинга Даша гораздо успешнее меня. Ей нравится этим заниматься, а мне нравится, что ей нравится этим заниматься. Я стараюсь скрасить ее будни, сделать легче и проще ее работу. Когда у нее была съемка или рекламный проявление, пытался продумать логистику этих встреч. Даша была и всегда будет моей поддержкой в ​​любой ситуации.

Папа в декрете и ответственное отцовство

Бывший участник проекта Холостяк рассказал, что они с женой очень ответственно относились к планированию беременности. Пара прошла необходимые обследования и проверила свое здоровье.

— Беременность Даши — долгожданный момент. Я радовался, плакал. Это сказочные чувства. Так, как в обычный понедельник объявляют на всех телеканалах, что сегодня Новый год. И для тебя это просто вселенский праздник. Выходишь на улицу и хочешь всем рассказать об этом.

По мнению Добрынина, нет ничего плохого, когда мужчина идет в декрет. Ты любишь своего ребенка, ты хочешь о нем заботиться и проводить с ним больше времени.

— Мужчина остается мужчиной, независимо от того, был он сегодня на работе или сидел дома с ребенком. Женщина остается женщиной, независимо от того, зарабатывала она сегодня деньги или кормила ребенка грудью.

О проекте Холостяк

Украинский телеведущий считает, что Холостяк — это частично проект о поиске себя — для участников, и для холостяка.

— Ты переживаешь очень интересные этапы в своей жизни. И если ты ставишь серьезную цель, то получишь серьезный результат. Это проект о поиске любви. И это приключение. И у каждого из Холостяков, как мы видим, она состоит совершенно по-разному.

Проект #Сильный

#Сильный — это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, в распределении ролей в семье и право на открытое проявление эмоций.

Героями кампании #Сильный стали: Эктор Хименес-Браво; Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта Один за всех Сергей Костыра; бизнесмен, блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Залоговый; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер Тарас Цимбалюк; главный Холостяк весны-2021 Михаил Заливако; Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; Александр Эллерт; финалист проекта Холостячка, бизнесмен Алексей Тригубенко; Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.