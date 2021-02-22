Украинский блогер и предприниматель Ваня Крышталь рассказал о партнерских отношениях с любимой женой и стереотипах социума.

В интервью проекта Сильный от создателей шоу Холостяк, Ваня рассказал об образцовых отношениях собственных родителей.

— Мои родители уже 28 лет вместе. Они продемонстрировали мне идеальный вариант отношений и вложили эти правильные истины в мое видение семьи. Папа каждый день встречал маму с работы, они всегда вместе. Родители учили меня, что семья всегда на первом месте, — поделился воспоминаниями из детства блогер.

В 2019 году Ваня женился на своей возлюбленной, блогере Тани Парфильевой. Пара начала встречаться еще в 16 лет в 10 классе.

— Правда, я сам удивляюсь как такое возможно вообще. Это наши первые отношения, мы первые партнеры друг у друга. Мы любим, вместе развиваемся, у нас общие цели и мечты, — сказал Крышталь.

Крышталь признался, что все решения принимаются вместе и домашние обязанности распределяются поровну.

— У нас до сих пор считают, что домашние обязанности — это дело женщины, а мужчина должен быть главным. В нашей семье достаточное количество домашней работы лежит на мне. И не потому, что Таня — плохая хозяйка. Она тоже работает, тоже устает, я ее уважаю и понимаю. Я очень рад ее победам и считаю, что Таня успешнее меня. Поэтому спокойно могу сам убрать или помыть посуду. Если я помыл посуду, то что — я лишился мужского достоинства? В следующий раз, когда у меня сядут батарейки, это сделает Таня, — сказал блогер.

Также блогер разрушил миф о полигамности мужчин на собственном примере. Ваня подчеркнул, что знает женщин, которых также нельзя считать моногамными.

— Я вообще не согласен с мнением, что все мужчины изменяют. Это точно не заложено природой. На собственном примере я могу доказать обратное. Я со своей женой с 16 лет, у меня даже никогда не было такой мысли, чтобы пойти и изменить ей. Я считаю, что таким образом мужчины бегут от проблем, которые есть в семье. На стороне они их просто компенсируют. У моей жены есть много подружек, которые ведут бурную и яркую интимную жизнь, — поделился Ваня.

Крышталь рассказал о типичных ярлыки в Instagram и как важно не обращать внимания на критику в сетях.

— Наше общество еще не готово воспринимать маникюр у мужчин. Но если у моего друга будут цветные ногти, то я не буду этого стыдиться, наоборот, я одобряю такую ​​смелость. Главное, что ты остаешься честным перед собой.

Блогер добавил, что нужно стремиться к своему развитию, не смотря ни на какие преграды.

— Советский мир ставил жестокие рамки перед обществом, поэтому мы до сих пор страдаем от этого. Любые изменения, которые помогают твоему развитию и становлению, должны быть реализованны, даже если надо будет для этого разрушать шаблоны, — рассказал Крышталь.

— Если читать каждое сообщение, которое критикует мою деятельность или жены, то, видимо, мы б уже никогда не вышли из депрессии. Но ко всему надо подходить трезво: каждый имеет свое мнение. Главное — это твое восприятие ситуации и собственная самокритика. Должен быть баланс, — сказал Ваня.

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов.

Диджитальний проект #Сильная, начатый Холостячкой, теперь подхватывают Холостяк и #Сильный, в центре внимания которого — откровенный разговор об идеальном мужчине нового времени.

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