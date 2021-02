Известный электронный дуэт Daft Punk объявил о прекращении творческой деятельности.

Группа попрощался с поклонниками 8-миминутным видео под названием Epilogue. Кадры для него взяты из фильма Electroma, который вышел в 2006 году, к ним добавлено экран с надписью 1993-2021.

Представитель музыкантов Кэтрин Фрейзер подтвердила, что группа прекратила существование, однако точную причину не назвала.

Дуэт Daft Punk создан в 1993 году в Париже. За свою карьеру музыканты выпустили четыре альбома — Homework, Discovery, Human After All и Random Access Memories.

Читайте Умерла вокалистка группы The Supremes Мэри Уилсон

Кроме узнаваемой музыки, исполнители известны своими необычными сценическими образами — они часто выступают в костюмах и шлемах роботов.

Последний альбом стал самым успешным для группы, ведь за него они получили пять наград Грэмми. Альбом возглавил чарты в 21 стране, включая США и в Великобританию.

Одна из самых популярных композиций группы Daft Punk — Get Lucky, на которую разные исполнители сделали многочисленные каверы.

Также среди самых известных хитов группы: Lose Yourself To Dance, One More Time, Da Funk, Instant Crush.

Источник: Pitchfork