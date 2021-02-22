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Олександра Ватаманюк |

Не чувствую тела: Настя Каменских опубликовала фото после длительных съемок

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала, как выглядит после изматывающе длительных съемок. Певица отметила, что работала больше суток над новым проектом.

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Настя опубликовала в своих Instagram-сторис снимки, где выглядит довольно уставшей. Певица не призналась, над каким именно проектом она так кропотливо работала, но пообещала, что будет очень круто.

Артистка позировала без макияжа в домашней одежде и с собранными волосами в пучок.

 — Привет! Я выжила! Снимали больше суток! Не чувствую тела, но это будет пушка…Налопалась шоколада и существую сегодня только горизонтально, — написала певица.

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Не чувствую тела: Настя Каменских опубликовала фото после длительных съемок / 3 фотографии
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Также Каменских добавила, что мечтает привести в порядок свои ногти, но у нее физически нету сил доехать до мастера маникюра.

 — Да, жаль, что дома нету плоскогубцев, — иронично подписала фото Настя.

Каменских обратилась к поклонникам после смерти отца

Известная украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что вдохновило ее на новый клип на песню Почуття.

Мнениями о жизненных ценностях Каменских поделилась в своем Instagram.

В публикации Настя Каменских подчеркнула, что главным чувством навсегда останется любовь.

29 января 2020 года состоялась премьера клипа NK — Почуття, который она посвятила своему отцу.

Фото: Настя Каменских

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