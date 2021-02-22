Украинская певица Настя Каменских (NK) показала, как выглядит после изматывающе длительных съемок. Певица отметила, что работала больше суток над новым проектом.
Настя опубликовала в своих Instagram-сторис снимки, где выглядит довольно уставшей. Певица не призналась, над каким именно проектом она так кропотливо работала, но пообещала, что будет очень круто.
Артистка позировала без макияжа в домашней одежде и с собранными волосами в пучок.
— Привет! Я выжила! Снимали больше суток! Не чувствую тела, но это будет пушка…Налопалась шоколада и существую сегодня только горизонтально, — написала певица.
Также Каменских добавила, что мечтает привести в порядок свои ногти, но у нее физически нету сил доехать до мастера маникюра.
— Да, жаль, что дома нету плоскогубцев, — иронично подписала фото Настя.
Каменских обратилась к поклонникам после смерти отца
Известная украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что вдохновило ее на новый клип на песню Почуття.
Мнениями о жизненных ценностях Каменских поделилась в своем Instagram.
В публикации Настя Каменских подчеркнула, что главным чувством навсегда останется любовь.
29 января 2020 года состоялась премьера клипа NK — Почуття, который она посвятила своему отцу.
Фото: Настя Каменских