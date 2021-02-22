Популярная украинская певица Оля Полякова ошарашила поклонников состоянием своей квартиры в центре Киева.

На своей странице в Instagram Полякова опубликовала видео, в котором поделилась обвалившимся потолком в ее жилище. Инцидент случился в результате скопившейся воды на крыше дома от растаявших сосулек и снега.

Исполнительница живет на последнем этаже, поэтому весь удар от непогоды принимает на себя.

Артистка уже давно возмущена бездействием коммунальщиков и ЖЭКа, поскольку не раз обращалась к ним за помощью.

— Это моя квартира. Сначала весь день тек потолок, а теперь он обвалился. Это как вообще? Как можно жить в этом доме? Посмотрите, что творится и что случилось с моим ремонтом, — написала шокированная Полякова.

Также исполнительница показала комнату дочери, в которой начали выпадать лампочки, а по стенам течет вода.

— Неделю это все текло на голову, а теперь и вовсе отвалилось. Дети собирались в школу, а вот это все падало на них. Как это вообще возможно? — спросила звезда у подписчиков.

Певица подчеркнула, что не понимает к кому обращаться, поскольку уже писала и ходила во все соответствующие инстанции.

— Вот так обслуживают наши дома коммунальные службы. Этот дом находится в центре Киева на Институтской. Вот так тут теперь все валяется, теперь я так живу. Я плачу около 35 тыс. грн в месяц за коммунальные услуги. За что? — недоумевает артистка.

Подписчики Поляковой посоветовали ей обратится к влиятельным друзьям.

Звезда отметила, что не следует пользоваться своими знакомствами, поскольку у каждого из нас есть свои права.

— Ребята, не нужно обращаться к друзьям или знакомым, мы должны пользоваться своими правами. Мы платим за обслуживание дома и коммунальные услуги, нас просто должны нормально обслуживать по закону. Мы платим им за это деньги, а в результате у меня рухнул потолок, — сказала Полякова.

Дорогому ремонту Поляковой конец

В середине февраля Оля Полякова жаловалась, что с крыши ее дома свисают сосульки, которые угрожают здоровью и жизни людей. В своем микроблоге артистка опубликовала видео, на котором видно испорченные потолки и стены, тазы для воды и огромные сосульки на окнах.

Со слов певицы, все ее попытки связаться с местными предприятиями жилищно-коммунальных услуг Печерского района напрасны.

Полякова призналась, что делала новый и очередной ремонт дома весной 2020 года.

Фото: Оля Полякова