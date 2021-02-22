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Каріна Зуєва |

Полюби себя такой, какая ты есть: Даша Астафьева поделилась секретом внутренней гармонии

Украинская модель и актриса Даша Астафьева рассказала своим поклонникам, как научиться любить себя.

Полюби себя такой, какая ты есть: Даша Астафьева поделилась секретом внутренней гармонии

На своей странице в Instagram Астафьева ответила на часто задаваемый вопрос от подписчиков — как полюбить себя?

Артистка обозначила, что это качество — талант, который для начала нужно обнаружить, а потом закрепить. Звезда посоветовала задать себе вопрос — как много важного и полезного вы делаете для себя?

— Наступает момент, когда нужно дать своему существу перезапуститься. Начать засыпать и просыпаться раньше, учиться делать зарядку, ежедневно брать интервью Зачем ты мне у всего нового, что впускаете в себя и производите на свет, — сказала Астафьева.

Звезда подчеркнула, что начинать нужно с малого — воды, еды, косметики, продолжая занятиями и увлечениями, и заканчивая людьми.

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Также нужно чаще оставаться наедине с собой, а если не можете находиться в одиночестве, то нужно учиться быть интересными самим себе.

— Слушайте, смотрите, читайте то, что заполнит каждый свободный пробел в вашей истории, — подчеркнула артистка.

Астафьева призывает своих подписчиков знакомиться с миром, целенаправленно путешествовать и узнавать культуру всего вокруг. А также учиться новому и неизвестному.

— Учитесь стоять на голове, готовить вкусные завтраки, уметь промолчать в нужный момент или разбираться в авто. Хорошо бы знать столицы стран, как оказалось, для многих это неизведанное поле, или языки. Учитесь замечать и помогать тем, кому вы нужны, — сказала модель.

Артистка считает, что благодаря любви к себе возможно сделать этот мир лучше.

— Пусть любовь к себе станет вашей новой и тайной профессией. Этот труд облагораживает и помогает избавиться от недостатков. Ведь всегда найдутся желающие указать нам на наши минусы. Ну и пусть, ведь достаточно поддержки всего одного человека, даже если этот самый человек — ты, — подытожила Астафьева.

Как позировать на фото

Горячий мастер-класс, как нужно позировать на фото, показала Даша Астафьева. Видео она опубликовала в своем микроблоге.

В ролике модель позирует в черном белье и комбинезоне-сетке.

Фото: Даша Астафьева, Сергей Сараханов

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