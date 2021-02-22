Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет в Москве.

Об этом сообщил директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерий Гущин.

Причины и обстоятельства смерти актрисы пока неизвестны.

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Градова наиболее известна по роли радистки Кэт в сериале Семнадцать мгновений весны. Также она снималась в фильмах Таланты и поклонники, Гнездо Глухаря, и сериале Место встречи изменить нельзя.

Умер Андрей Мягков

Известный российский актер театра и кино Андрей Мягков умер 18 февраля в Москве на 83-ем году жизни.

Смерть актера подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова, в котором он служил.

По данным росСМИ, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.