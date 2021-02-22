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Валентина Чорна |

Регина Тодоренко удивила фото в новом образе

Телеведущая Регина Тодоренко удивила подписчиков фото с розовыми волосами.

Регина Тодоренко

На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой позирует в платье молочного цвета с ярким макияжем в нежно-розовых оттенках.

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Свой образ Тодоренко довершила массивными серьгами с белыми жемчужинами и тонкой подвеской на шее.

— Никогда не могла бы подумать, что мне пойдет такой яркий нежно-розовый образ! Рискнули бы перекрасить волосы в такой цвет? – написала телеведущая.

Поклонникам Регины очень понравился образ звезды. Подписчики сравнили ее с Ариэль и отметили, что она прекрасно выглядит.

Регина Тодоренко чуть не утонула во время серфинга

Украинская телеведущая Регина Тодоренко едва не утонула в океане во время занятия серфингом.

По словам Тодоренко, она редко занимается этим видом спорта, а в период беременности и вовсе упустила шанс покататься. Именно поэтому Регине трудно справляться с некоторыми волнами.

Несмотря на это, ведущая отметила, что не перестала бояться воды и снова пойдет навстречу собственным страхам.

Фото: Регина Тодоренко

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