Телеведущая Регина Тодоренко удивила подписчиков фото с розовыми волосами.
На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографией, на которой позирует в платье молочного цвета с ярким макияжем в нежно-розовых оттенках.
Свой образ Тодоренко довершила массивными серьгами с белыми жемчужинами и тонкой подвеской на шее.
— Никогда не могла бы подумать, что мне пойдет такой яркий нежно-розовый образ! Рискнули бы перекрасить волосы в такой цвет? – написала телеведущая.
Поклонникам Регины очень понравился образ звезды. Подписчики сравнили ее с Ариэль и отметили, что она прекрасно выглядит.
Регина Тодоренко чуть не утонула во время серфинга
Украинская телеведущая Регина Тодоренко едва не утонула в океане во время занятия серфингом.
По словам Тодоренко, она редко занимается этим видом спорта, а в период беременности и вовсе упустила шанс покататься. Именно поэтому Регине трудно справляться с некоторыми волнами.
Несмотря на это, ведущая отметила, что не перестала бояться воды и снова пойдет навстречу собственным страхам.
Фото: Регина Тодоренко