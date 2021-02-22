Домашнее насилие: звезды, которые были жертвами и как его избежать

22 февраля в мире отмечают Международный день поддержки жертв преступлений. По этому случаю Факты ICTV хотят напомнить о жертвах домашнего насилия, а именно, кто из знаменитостей пострадал от “любимых” тиранов, как с этим бороться, а также, где искать помощи в случае беды.

Рианна и Крис Браун

В 2009 году мир вздрогнул от изображений лица известной певицы Рианны. Оно было разбито и в синяках. Причиной травм стал возлюбленный исполнительницы Крис Браун.

Он избил девушку в авто, пытался задушить, а потом сбежал от полиции. Вскоре он осознал, что натворил, и самостоятельно пришел сдаваться копам. В результате его приговорили к условному 5-летнему сроку.

К слову, на этом история о насилии со стороны Брауна не закончилась. В январе 2016 года Криса Брауна обвинили в нанесении побоев женщине на частной вечеринке.

В прошлом году Брауна задержали в Париже (Франция) по обвинению 24-летней девушки в изнасиловании.

Уитни Хьюстон и Бобби Браун

Легендарная певица Уитни Хьюстон в определенный период жизни была замужем за рэпером Бобби Брауном. По ее же словам, мужчина отрицательно повлиял на ее жизнь и привел к ряду трагедий.

В 2003 году Брауна арестовали за домашнее насилие. Однако история получила неожиданный финал. Пара вышла из зала суда под руку. Хотя Хьюстон и Браун таки развелись, но через четыре года после этого инцидента.

Шарлиз Терон и ее отец

Если предыдущие героини статьи пострадали в результате нападений со стороны возлюбленных, то актриса Шарлиз Терон пережила ад на Земле еще в детстве. Отец голливудской звезды был настоящим тираном. Детство актрисы проходило в ЮАР. Мужчина злоупотреблял алкоголем и избивал Шарлиз с матерью.

Однажды отец пришел домой пьяным и вооруженным. Он грозился убить свою дочь и жену, затем мужчина открыл огонь в комнате будущей актрисы. Однако мама девочки опередила его и в целях самозащиты выстрелила первая.

Женщину не судили за убийство. Когда Шарлиз Терон выросла, то открыла несколько кризисных центров для жертв насилия.

Ксения Мишина

Известная актриса и главная героиня романтического реалити Холостячка Ксения Мишина поделилась своей историей о домашнем насилии.

Артистка призналась, как жила с абьюзером. Мишина рассказала, что это было на старте ее карьеры, когда были лишь бесконечные пробы и незначительные подработки аниматором.

— Навряд ли я смогу описать словами то липкое чувство отторжения и боль от осознания безысходности. У меня не было выбора. Бесконечные расставания с маленьким Платоном, огромное чувство вины и дикий страх, что я не смогу закрыть ребенку самые базовые потребности, – отметила Мишина.

У нее появился молодой человек, который обеспечил ее хорошим жильем и заботой. Однако со временем это переросло лишь в унижение, ревность, оскорбление и физическое насилие.

— Регулярно слушала, что все актрисы шлюхи, и я должна сделать выбор: профессия или семья. Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу. Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки, — призналась актриса.

Она нашла в себе силы разорвать этот замкнутый круг и даже на время отказалась от карьеры актрисы, работая риэлтером. Однако, как мы уже знаем, она смогла вернуться к актерской карьере.

Оля Полякова

Известная украинская певица Оля Полякова только в 2020 году в интервью призналась, что еще в 17 лет она стала жертвой насилия.

Тогда у нее был роман с влиятельным парнем, который нынче политик в Виннице.

Экс-бойфренд Поляковой периодически поднимал на нее руку. Она решила не мириться с этим и порвала с парнем.

Однако впоследствии он нашел способ, как отомстить певице. Поляковой сожгли квартиру. А также, как рассказала звезда, он нанял ребят, которые позже ее избили.

— Они меня поймали под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния. Это было ужасно — возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом, — рассказала Оля Полякова.

Цель абьюзера — сделать вас ничтожеством

Известные, популярные, любимицы публики и просто сильные женщины, о которых говорилось выше смогли наступить на горло насильникам, вырваться из ада и встать на ноги. Это сложно, а порой кажется, что невозможно. Однако следует знать, что это возможно и нужно ради себя самой.

— Вам, дорогие женщины, часто мамы, которые попадают в круг насилия — физического, эмоционального, финансового и сексуального, я хочу сказать: эта сила есть в каждой! Поверьте в себя! Это нельзя терпеть! — говорила Ксения Мишина.

Важно понимать, что насилие бывает не только физическим. Оно также бывает экономическим, психологическим и сексуальным.

Если с сексуальным и физическим тут все понятно, то экономическое включает умышленное лишение жилья, еды, одежды, имущества, средств, документов или возможности пользоваться ими, также сюда входит запрет на работу или наоборот — принуждение к какому-то труду. Психологическое насилие — это использование преимуществ, чтобы унизить и обесценить другого члена семьи. Более того, в это понятие входит даже игнорирование потребностей и чувств партнера.

Чаще всего все начинается именно с психологического прессинга. Первые звоночки можно заметить на первых этапах отношений.

— То, что вы прощаете в самом начале, мол, это эмоции или, например, человек просто экономный, именно это потом имеет плохие последствия. Я советую всем почитать об этих видах насилия и понять, проявляются какие-то моменты в их жизни, — убеждает телеведущая Утра в большом городе на ICTV Юлия Зорий.

Также помните, что у насилия нет возраста и пола — жертвой может стать каждый.

Главный сигнал — это его вербальное общение с вами. Если он позволяет себе унизительные высказывания в ваш адрес, так называемые шуточные подколки, от которых у вас под желудком начинает тянуть от ужаса, боли и обиды, — заявила Почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и телеведущая Маша Ефросинина.

Также сюда можно спокойно отнести обидные шутки в присутствии его друзей, пренебрежительные высказывания о вашей внешности, действиях, мыслях и взглядах на жизнь.

— Если он критикует все, что вы говорите, это и есть первые сигналы того, что человек самоутверждается за ваш счет. Его главная цель — сделать вас ничтожеством, человеком без мыслей, позиции и принципов, а затем начать вытирать об вас ноги, — подчеркнула Ефросинина.

После этого первые ростки в голове женщины начинают прорастать. Самооценка становится хуже, хорошее настроение не норма, а подарок судьбы, самовыражение отходит на задний план. А если этот набор украсить ревностью на пустом месте, то еще и “вера в большую любвь появится”. А унижение? Это “только шутки”. В таких ситуация женщины не всегда понимают, что они уже в беде.

— Любые виды насилия не имеют ничего общего с любовью. Это огромная ошибка. Это большая отрицательная иллюзия. Психологические насильники настолько умеют хорошо запудрить мозги, манипулировать сознанием, что человек начинает искренне верить в большую любовь. Это заблуждение! — подчеркивает ведущая Юлия Зорий.

Юлия Зорий в 22 года также столкнулась с психологическим насилием в свою сторону. Абьюзер настолько манипулировал и давил на девушку, что она искренне верила в свои так называемые отрицательные черты, а этот парень — ее последний шанс на счастье. Однако это был результат психологического прессинга со стороны мужчины. Ведущая обратилась к психотерапевту, который и помог вернуть веру в себя.

— Во-первых, сложно уйти от таких отношений, потому что тебя настолько психологически затравливают, начинаешь искренне верить в то, что ты сам по себе ничего не стоишь. Если у тебя есть друзья или семья, которой ты доверяешь, то стоит идти к ним и все рассказывать. И стоит идти за квалифицированной помощью — к психологам, психотерапевтам. Брать консультации и постепенно сбрасывать то, что накопилось в этих отношениях. Я советую прежде всего обращаться к психологу, даже если нет денег. У нас есть правительственные, социальные службы, неправительственные горячие линии. Выход есть, если человек хочет вырваться, — подчеркивает Зорий.

Наедине с тираном

Многие продолжают жить с абьюзером, даже зная о его наклонностях. Почему же такие люди молчат?

Сама виновата, сама за него выходила — в этом нет твоей вины! Ничто и никто не может оправдать насилие над человеком. Ты ошиблась в выборе партнера, и ты имеешь право на эту ошибку, ровно так же, как и на ее исправление.

Меня засмеют — нет, какую бы реакцию общества ты не встретила, она никак не влияет на твое право на безопасность и счастливую и здоровую жизнь.

Куда я пойду, кому я нужна, я не прокормлю сама детей — сможешь, если есть желание. У украинок никто не отбирал право на работу и оплату их труда.

Куда в моем возрасте уже кого-то искать — женщина в любом возрасте прекрасна и заслуживает уважения. Если вам его не дают, нужно уходить.

— Когда ты плачешь каждую ночь в туалете. Когда в свои 25-30 лет ты выглядишь, как женщина в возрасте. Когда тебе не хочется улыбаться. Когда приступы тревожности и апатии растягиваются на недели. Когда ты теряешь вкус к жизни. Когда боишься его возвращения домой. Когда его компания тяготит тебя и становится источником стресса. Все это — причины искать помощи. Забудь о том, что живешь с ним 5-10-15 лет. Всегда можно начать новую счастливую жизнь, — отмечает Маша Ефросинина.

Говори и тебя услышат, стучи и тебе откроют

Если вы страдаете в отношениях, то всегда стоит об этом говорить, по крайней мере людям, которым не безразлична ваша судьба, — друзьям, семье и даже коллегам на работе. Кто-то скажет вам доброе слово и поддержит, кто-то поможет финансово, если вы находитесь в зависимости от партнера. Стыд и чувство вины не должны вас останавливать ни в коем случае.

Более того, если с вами уже произошла какая-то беда, то вы всегда можете обратиться в полицию. В МВД Украины составили памятку для людей, страдающих от домашнего насилия. Телефон для жертв домашнего насилия: 15-47.

Также можно обратиться в организацию Ла Страда-Украина, которая предоставляет помощь жертвам домашнего насилия. Телефон: 116 123.

Домашнее насилие в Украине