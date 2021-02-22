Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Верховной Рады Жан Беленюк обнаружил у себя способность определять людей, перенесших Covid-19.

Этой информацией Беленюк поделился на своей странице в Facebook. Спортсмен отметил, что может по запаху тела определить людей, которые переболели коронавирусом.

Все началось с того, что он заметил специфический запах со своих подмышек.

— Так как я занимаюсь контактным видом спорта, то начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели Covid-19, такой же специфический запах с подмышек, как у меня. Мне он почему-то напоминает чеснок, — рассказал Беленюк.

Спортсмен поинтересовался, появились ли еще у кого-то такие умения. Но если же это уникальная способность, то он сразу подаст свою кандидатуру на Украина имеет талант.

Жан Беленюк переболел Covid-19

В конце сентября 2020 года стало известно, что Жан Беленюк заболел коронавирусом. По словам нардепа, у него несколько дней держалась высокая температура, а под вечер болела голова.

Также Беленюк рассказывал, что у него было плохое общее состояние, из-за чего пришлось минимизировать физическую нагрузку и соблюдать постельный режим. Но он благодарен своему здоровью и иммунитету за то, что перенес болезнь в очень легкой форме.