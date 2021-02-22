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Людмила Богданова |

Виктор Павлик и его жена назвали пол будущего ребенка

Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова назвали пол их будущего ребенка. Пара призналась, что они бы хотели мальчика для продолжения рода Павликов, но подозревают, что это будет девочка.

Віктор Павлік

Чтобы узнать, кто именно у них родится, супруги заказали специальную коробку с сюрпризом. Синие шарики, что вылетели из нее, не подтвердили ожидания — Екатерина беременна мальчиком.

— Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, увидев цвет шариков, — поделилась любимая Виктора Павлика.

Роды запланированы на 13 июня, именно в 27-й день рождения Екатерины.

 

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

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Женитьба Виктора Павлика

Виктор Павлик женился второй раз в мае 2020 года. Его избранницей стала Екатерина Репяхова — бывший концертный директор артиста.

В январе 2021 года пара открыто сообщила о беременности.

Фото: Катя Репяхова

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