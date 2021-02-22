Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова назвали пол их будущего ребенка. Пара призналась, что они бы хотели мальчика для продолжения рода Павликов, но подозревают, что это будет девочка.

Чтобы узнать, кто именно у них родится, супруги заказали специальную коробку с сюрпризом. Синие шарики, что вылетели из нее, не подтвердили ожидания — Екатерина беременна мальчиком.

— Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, увидев цвет шариков, — поделилась любимая Виктора Павлика.

Роды запланированы на 13 июня, именно в 27-й день рождения Екатерины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Женитьба Виктора Павлика

Виктор Павлик женился второй раз в мае 2020 года. Его избранницей стала Екатерина Репяхова — бывший концертный директор артиста.

В январе 2021 года пара открыто сообщила о беременности.

Фото: Катя Репяхова