Украинская телеведущая Лилия Ребрик поздравила украинцев с приближением весны.

На своей странице в Instagram звезда поделилась новым фото и отметила, что с нетерпением ждет настоящего тепла.

— Последний понедельник февраля и — что больше всего придает сил и настроения — последний ЗИМНИЙ понедельник! Всего 7 дней и — весна. Ее дыхание уже чувствуется! Заметили, что уже позже садится солнце? Что воздух уже пахнет нотками весны? Что уже есть предчувствие чего-то нового и вдохновляющего? — написала телеведущая.

Ребрик призналась, что ее разочаровывают горы грязного снега, однако именно в них она видит предвестников марта.

— Запасайтесь терпением, готовьтесь сменить гардероб (чтобы в нем было побольше яркого этой весной), мечтайте и стройте планы, — написала Лилия.

Настя Каменских выставила свою одежду на аукцион

Украинская певица Настя Каменских запустила благотворительный аукцион своих вещей.

Звезда объявила, что собрала одежду, обувь и аксессуары, в которых проживала важные моменты жизни. Теперь обладателями этих вещей может стать каждый желающий. Все полученные средства пойдут на помощь онкобольным детям.

Настя подчеркнула, что некоторые вещи будут разыграны в формате аукциона, а некоторые —рандомно.

Фото: Лилия Ребрик