Канадский певец Джастин Бибер побил все рекорды TikTok по количеству просмотров виртуального концерта.

Певец все время удивляет своих поклонников. На этот раз Бибер решил провести виртуальный концерт, на котором он впервые исполнил песни из своего альбома Journals.

Концерт Джастина стал рекордсменом по просмотрам прямых эфиров соцсети TikTok.

Трансляцию смотрело более 5 млн человек, а количество подписчиков Джастина резко увеличилось на 700 тыс.

Сейчас у певца более 20 млн фолловеров в TikTok и 164 млн в Instagram.

Последний сингл Бибера Anyone также поднялся на первую строчку в iTunes за выходные. А по данным Spotify песня насчитывает более 132 млн прослушиваний.