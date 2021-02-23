Канадский певец Джастин Бибер побил все рекорды TikTok по количеству просмотров виртуального концерта.
Певец все время удивляет своих поклонников. На этот раз Бибер решил провести виртуальный концерт, на котором он впервые исполнил песни из своего альбома Journals.
Концерт Джастина стал рекордсменом по просмотрам прямых эфиров соцсети TikTok.
Трансляцию смотрело более 5 млн человек, а количество подписчиков Джастина резко увеличилось на 700 тыс.
Сейчас у певца более 20 млн фолловеров в TikTok и 164 млн в Instagram.
Последний сингл Бибера Anyone также поднялся на первую строчку в iTunes за выходные. А по данным Spotify песня насчитывает более 132 млн прослушиваний.
Топ-10 самых популярных звезд Instagram
В рейтинг топ-10 звезд Instagram с наибольшим количеством подписчиков попали футболисты, певцы, актеры и модели.
Лидером рейтинга стал португальский футболист Криштиану Роналду с рекордными 259 млн подписчиков.
Второе почетное место получила американская певица Ариана Гранде. Рекламный пост на странице в Instagram у Гранде обойдется в $853 тыс.
Заключает рейтинг известная певица Тейлор Свифт. Instagram артистки насчитывает 164 млн подписчиков.
Профиль Тейлор разнообразный и совмещает в себе несколько стилей.
Фото: Джастин Бибер